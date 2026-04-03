러시아 모스크바서 듣는 K드라마와 영화 OST 클래식 콘서트

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 주러시아한국문화원은 3일 오후 7시 문화원 강당에서 'K-Drama & K-Film OST' 콘서트를 개최한다.
이번 공연은 한국 드라마와 영화의 주제곡을 클래식 음악으로 재해석해 한국 콘텐츠의 다양성과 예술적 가치를 알리고, 한·러 문화 교류의 장을 확대하기 위해 기획됐다.
무대에는 '왕의 남자', '호텔 델루나', '케이팝 데몬 헌터스' 등 양국에서 큰 인기를 끈 한국 콘텐츠의 주제곡 10곡이 피아노, 바이올린, 첼로 등 클래식 악기로 오른다. 연주 형식은 피아노 솔로와 3중주로 구성된다.
공연에는 모스크바 차이콥스키 국립음악원에서 오케스트라 지휘를 전공 중인 김현제, 같은 음악원 바이올린 전공의 심예빈, 모스크바 이폴리토프이바노프 국립음악원 첼로 전공의 엘리자베타 니콜라예바 등 현지 유학생과 음악원생이 참여한다. 공연 시간은 약 70분이며, 무료 관람이다.
박정곤 문화원장은 "이번 콘서트를 통해 한국 문화의 다채로움과 깊이를 러시아 관객들에게 알리고, 한·러 간 문화 교류의 새로운 장을 열어나가기를 기대한다"고 말했다.
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