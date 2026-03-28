한경국립대(안성·평택), 몽골 생명과학대서 채용박람회 개최

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 한경국립대학교는 지난 26일부터 27일까지 몽골 생명과학대학교에서 몽골 축산 기술 발전을 위한 '제4차 축산분야 산학 컨퍼런스'와 '2026 축산분야 채용박람회'를 개최했다고 28일 밝혔다.
이번 행사는 한국국제협력단(KOICA)이 지원하는 '몽골 생명과학대학교 산학연계형 고등교육 역량강화 사업'의 일환으로 진행됐다.
현재 한경국립대는 몽골 축산 산업 발전을 목표로 산학 컨퍼런스, 채용박람회, 축산기술지원센터 설립, 교과목 개선 등 다양한 프로그램을 운영 중이다.
우선 26일 열린 '축산분야 산학 컨퍼런스 및 박사과정 성과공유회'에서는 한경국립대에서 학위를 취득한 박사급 연구 인력들이 사료·영양, 유가공, 육가공, 유전·번식 분야 연구 성과를 발표했다.
이어 27일에는 '2026 축산대학 채용박람회'가 몽골 주요 축산 기업과 연구소 19개 사, 150여 명의 예비 졸업생·재학생이 참여한 가운데 진행됐다.
이날 박람회에서는 기업별 1대 1 면접과 국제기구·산업체 전문가의 취업 특강이 진행돼 학생들에게 실질적 취업 기회와 산업 수요 맞춤 인재 매칭을 지원했다.
남인식 한경국립대 동물생명융합학부 교수는 "산학 컨퍼런스와 채용박람회를 통해 연구와 고용이 유기적으로 이어지는 산학협력 구조를 확인했다"며 "구축된 산학연계 모델이 몽골 축산 산업 혁신과 경제 발전의 기반이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.
한경국립대는 몽골 생명과학대와의 글로벌 파트너십을 바탕으로 교육·연구·고용이 연계된 산학협력 생태계가 현지에서 자생적으로 운영되도록 성과 확산과 후속 지원에 주력할 계획이다.
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