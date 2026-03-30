(월요일·음력 2월12일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월30일(월요일·음력 2월12일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 노력하고 준비한 대로 큰 성과가 있겠다.
72년생 : 즐길 일만 남아 있겠다.
84년생 : 예상보다 결과가 매우 좋겠다.
96년생 : 자신감을 다시 찾는 것이 중요하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 새로운 역사를 또 쓰는 일대사를 만들겠다.
73년생 : 무엇이든지 잘 풀려나가겠다.
85년생 : 신나는 일이 생기겠다.
97년생 : 상대방 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 우정을 우선해서 생각하고 결심해야 하겠다.
74년생 : 돈 보다는 명예를 지키는 것이 좋겠다.
86년생 : 욕심을 내면 탈이 생기겠다.
98년생 : 돈 보다 인심을 얻는데 집중해야 하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 사소한 것에서 다툼이 일어날 수 있겠다.
75년생 : 생각했던 것이 현실로 나타나겠다.
87년생 : 갖는 것 보다 주는 것에 집중해야 하겠다.
99년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 희망을 생각하며 지금을 극복해야 하겠다.
76년생 : 날마다 좋은 소식이 들리겠다.
88년생 : 좋은 일만 많이 생기겠다.
00년생 : 모든 문제가 해결되겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 좋은 일들이 기다리고 있겠다.
77년생 : 손해 볼 일이 많이 생길 수 있겠다.
89년생 : 돈 나갈 일이 생기겠다.
01년생 : 원하는 모든 것을 손에 쥐겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 다시 그 사람을 만나야 하는 운명이겠다.
78년생 : 돈을 써야 돈이 들어오겠다.
90년생 : 신중하게 또 신중하게 처신해야 하겠다.
02년생 : 가고 싶은 곳으로 떠나는 것이 상책이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 상대방 입장을 존중하면 좋은 결과가 있겠다.
79년생 : 사업 규모를 확장해야 하겠다.
91년생 : 사람이 무엇보다도 우선이어야 하겠다.
03년생 : 크게 고함치며 신명을 발산할 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 자신의 주장을 거두어야 풀리겠다.
80년생 : 여기에서 멈추면 영원히 멈출 수 있겠다.
92년생 : 감당할 수 없는 사랑이 오겠다.
04년생 : 자신감 없이 떨고 있는 초라한 모습일 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 횡재할 일이 일어날 수 있겠다.
81년생 : 하는 일마다 성공하겠다.
93년생 : 뜨거운 사랑이 찾아오겠다.
05년생 : 만나고 싶은 연인을 만날 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 다시없는 좋은 기회가 찾아오겠다.
82년생 : 사람으로 인해서 성공할 수 있겠다.
94년생 : 만족스러운 결과가 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 새로운 사업을 하면 성공할 수 있겠다.
83년생 : 때가 왔으니, 춤추며 즐기면 되겠다.
95년생 : 앞뒤 재지 말고 걸어가면 좋은 일이 생기겠다.