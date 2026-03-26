[재산공개] 김영환 충북지사 부채 소폭 감소…여전히 마이너스 3억3000만원

정영철 영동군수 93억·이동우 의원 102억 신고...기초단체장·⑴도의원 중 최고



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 충북지사의 '마이너스' 재산이 1년 전보다 소폭 줄었다.

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년도 정기 재산변동사항'에 따르면 김 지사는 올해 마이너스 3억3197만원을 신고했다.

김영환 충북지사. [사진=뉴스핌DB]

지난해(–4억70만원)보다 약 6900만원 줄며 개선됐지만, 전국 광역단체장 중 유일한 '마이너스' 재산자는 여전히 김 지사뿐이다.

김 지사는 토지 7억5000만원, 건물 68억3000만원, 예금 1억5000만원 등을 보유했으나 채무가 80억9000만원에 달했다.

채무 중 70억원은 취임 초기 서울 종로의 건물 매매 계획이 취소되면서 발생한 것이다.

윤건영 충북교육감은 18억8000만원의 재산을 신고했다.

지난해보다 1억5000만원 늘었으며, 예금(13억1000만원)과 증권(1억8000만원)이 증가했다.

충북 9개 기초단체장 가운데 정영철 영동군수가 93억원으로 가장 많았다.

이어 이범석 청주시장 16억7천000만원(-7000만원), 조병옥 음성군수 11억8000만원(-9000만원), 김문근 단양군수 11억4000만원(+3000만원) 등이었다.

옥천군 황규철 군수(9억7000만원), 괴산군 송인헌 군수(8억원), 증평군 이재영 군수(7억7천000만원), 보은군 최재형 군수(6억5000만원) 이다..

정영철 영동군수. [사진 = 뉴스핌DB]

도의원 35명의 평균 재산은 13억5000만원으로, 지난해보다 약 9천000만원 증가했다.

이양섭 도의장은 19억9000만원으로 전년 대비 1억7000만원 늘었다.

재산이 10억원이 넘는 도의원은 14명이며, 이번 조사에서 자산이 가장 많은 의원은 이동우 의원으로 102억7000만원을 신고했다.

뒤를 이어 이정범(41억2000만원), 박재주(30억849만원), 안치영(28억459만원), 김현문(26억7천만원) 의원 순이다.

반면 박용규 의원은 2000만원대 '마이너스' 재산을 신고했다.

이동옥 충북도 행정부지사는 26억2천만원(3억2000만원↑), 이복원 경제부지사는 41억1천만원(5000만원↑), 최복수 충북경제자유구역청장은 25억2천만원(3억8000만원↑)을 각각 신고했다.

baek3413@newspim.com