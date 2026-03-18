서울시교육청, 폐교·이전적지 5개년 활용전략 발표…미래교육 거점으로 전환

2030년까지 2732억원 투입, 유휴공간 교육·복합문화 플랫폼화

에코스쿨·마음치유학교·AI교육센터 등 권역별 핵심시설 구축

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청이 학령인구 감소로 늘어나는 학교 이전적지와 폐교를 미래교육 거점으로 바꾸는 5개년 전략을 내놨다. 단순 유휴시설 관리에서 벗어나 학생과 시민이 함께 쓰는 교육·복합문화 공간으로 전환하겠다는 구상이다.

서울시교육청은 18일 '학교 이전적지 및 폐교 활용 5개년 전략계획(2026~2030)'을 발표했다.

서울 5대 권역별 교육 공간 모델 구축(핵심 시설+로드맵 미래 전략). [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 2030년까지 총 2732억원을 투입해 폐교와 유휴공간을 미래교육 플랫폼으로 조성할 방침이다. 폐교를 서울교육의 미래를 위한 공교육 전략 자산으로 활용하는 첫 중장기 교육공간 정책이다.

계획 배경에는 빠른 학령인구 감소가 있다. 서울 초·중·고 학생 수는 2025년 약 74만명에서 2031년 약 53만명으로 27.8% 줄어들 전망이다. 소규모 학교도 2015년 36곳에서 2025년 183곳으로 약 5배 증가했다. 그동안 폐교 활용은 개별 부지 중심으로 추진돼 재정 부담과 장기 미활용, 지역 수요 갈등이 반복됐다는 게 교육청 판단이다.

서울시교육청은 이번 전략의 비전을 '더 스쿨 비욘드 스쿨'(THE School beyond School)로 제시했다. 학교 담장 안 12년 교육을 넘어 서울 전역의 공간과 시간을 배움으로 연결하겠다는 의미다. 이를 위해 공교육 거점형 공간 구축, 미래교육 혁신 플랫폼 실현, 지역 맞춤형 복합시설 구축, 운영관리 체계 강화 등 4대 전략을 추진한다.

연차별 핵심시설도 제시됐다. 2026년 강서구 공진중 부지에는 '에코스쿨', 2027년 성동구 덕수고 행당분교에는 '마음치유학교', 2028년 종로구 구청사 1~2층에는 'AI교육센터'가 들어선다. 2029년에는 성동구 성수공고에 성진학교(특수)가 개교하고, 2030년에는 강서구 염강초로 유아교육진흥원이 이전할 예정이다.

서울시교육청은 폐교 발생부터 활용 결정, 개관까지 절차를 표준화한 실무 가이드라인도 마련했다. 재원은 자체 재원 71%, 국비 등 외부 재원 29%로 확보하고, 서울시·중앙정부와의 공동기금 조성도 검토할 방침이다.

정근식 서울시교육감은 "이번 전략은 폐교를 단순히 활용하는 계획을 넘어 서울 전역의 교육 공간을 연결해 미래 교육 인프라로 재편하는 중장기 전략"이라며 "서울 곳곳의 교육 공간을 연결해 학생과 시민 모두의 미래 역량을 키우는 배움의 도시로 서울을 변화시키고 미래, 교육을 선도하는 교육도시로 발전시켜 나가겠다"라고 말했다.

jane94@newspim.com