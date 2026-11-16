이장섭 청주시장, 오창 후기리 소각장 환경영향평가 재평가 협의 주문

AI 핵심 요약beta
- 이장섭 청주시장이 16일 오창 후기리 소각장 재평가 협의를 지시했다.
- 다목적방사광가속기 건설에 따른 대기환경 영향 우려도 점검했다.
- 무심천 전체 준설과 수능 전후 교통·안전대책 마련도 당부했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장이 오창 후기리 소각장 환경영향평가 재평가를 위해 관계기관과 적극 협의할 것을 지시했다.
이 시장은 16일 주간 브리핑 회의에서 "기존 환경영향평가 이후 5년 이상 지났고 주민들도 재평가를 요구하고 있다"며 "변화된 여건과 주민 의견이 반영될 수 있도록 대응하라"고 주문했다.
특히 다목적방사광가속기 건설에 따른 대기환경 영향 우려를 언급하며 "금강유역환경청에 재평가 필요성을 설명하고 협의를 이어가 달라"고 말했다.
이날 회의에서는 투자협약 기업의 자금·용수·인허가·인력 확보 문제를 해결하기 위한 부서 합동 대책회의와 무심천 퇴적토 준설 방안도 논의됐다.
이 시장은 무심천 준설과 관련해 구간별 정비의 실효성을 검토하고 하천 전체를 동시에 준설하는 방안을 금강유역환경청과 협의하도록 했다.
도로 굴착공사 후 원상복구 기준 마련과 현장 적용도 강조했다.
아울러 오는 19일 대학수학능력시험을 앞두고 교통·안전대책 점검과 시험 이후 청소년 보호를 당부했다.
baek3413@newspim.com