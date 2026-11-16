충북범도민대책위 "KTX세종역 신설 반대…국가철도망 반영 말라"

AI 핵심 요약beta
- 충북범도민비상대책위는 16일 KTX세종중앙역 신설에 반발했다
- 대책위는 CTX와 오송역~국회세종의사당 BRT로 충분하다고 주장했다
- 정부에 KTX세종역 신설 사업을 국가철도망 계획에 반영하지 말라고 촉구했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = KTX세종역 신설 백지화 충북범도민비상대책위원회가 세종시의 KTX세종중앙역 신설 건의에 반발하며 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)에 관련 사업을 반영하지 말라고 정부에 촉구했다.
대책위는 16일 성명을 내고 "충청권광역급행철도(CTX)와 KTX오송역~국회세종의사당 간 BRT 건설이 추진되는 상황에서 KTX세종역 신설은 불필요하다"고 주장했다.
앞서 세종시는 지난 13일 국토교통부가 개최한 국가철도망 구축계획 의견수렴 행사에서 KTX세종중앙역 설치를 계획에 반영해 달라고 건의한 것으로 전해졌다.
대책위는 KTX세종역이 과거 정부에서도 경제성 부족과 고속철도 정책 등을 이유로 신설이 어렵다는 입장을 밝혔던 사안이라고 지적했다.
또 CTX 건설과 2030년 운행을 목표로 추진 중인 오송역~국회세종의사당 BRT가 세종시의 교통 수요를 뒷받침할 수 있다고 강조했다.
특히 KTX세종역 신설 건의가 충청권 공조와 상생발전에 역행하고 행정수도 완성에도 도움이 되지 않는다고 주장했다.
대책위는 "정부가 KTX세종역 신설을 국가철도망 구축계획에 검토하거나 반영할 경우 강력한 대정부 투쟁에 나서겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com