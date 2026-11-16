동해시, 청년공간 민간위탁자 공개 모집…9억 5200만원 예산 지원

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 16일 청년공간 2곳의 민간위탁자를 공개 모집했다
- 위탁 대상은 청년공간 열림과 청년가치성장타운으로 예산은 9억5200만원이다
- 신청은 27일까지며 선정기관은 2027년부터 3년간 공간을 운영한다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 청년들의 취·창업 지원을 위해 청년공간 '열림'과 '청년가치성장타운'의 민간위탁자를 공개 모집한다고 16일 밝혔다. 모집은 오는 27일까지다.
위탁 대상은 '청년공간 열림'과 '청년가치성장타운' 두 곳이며, 총 위탁예산은 9억 5200만 원이다. 연도별 사업 계획에 따라 예산은 조정될 수 있다. 선정된 수탁기관은 2027년 1월부터 2029년 12월까지 두 공간을 운영하게 된다.
'청년공간 열림'은 청년 네트워크 구축과 취·창업 지원, 상담 및 교육 프로그램을 운영하고 '청년가치성장타운'은 창업 특화 프로그램과 청년 창업자 자립 지원을 주로 담당할 예정이다.
신청자는 청년 시설 운영 역량이 있는 비영리 법인이나 단체로 한정된다. 서류는 동해시청 경제과 청년지원팀에 방문해 제출해야 한다.
수탁기관은 12월 1일 실시되는 선정위원회의 서류 및 사업계획 발표 심사를 거쳐 결정되며 최종 결과는 12월 4일에 동해시 홈페이지를 통해 발표되고 개별 통보될 계획이다.
이재국 경제과장은 "전문성과 역량을 갖춘 운영기관이 선정되어 지역 청년들의 성장과 소통을 지원하는 핵심 거점으로 자리 잡기를 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com