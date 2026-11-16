[프로야구] '빙그레 창단 멤버' 전대영 전 대덕대 감독 별세…향년 64세

AI 핵심 요약beta
- 일구회는 16일 전대영 전 감독이 암 투병 끝에 별세했다고 밝혔다.
- 전대영은 빙그레 창단 멤버로 통산 585경기와 홈런 52개를 기록했다.
- 은퇴 후 지도자로 활동하며 대덕대를 전국대학야구 공동 우승으로 이끌었다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 빙그레 이글스(현 한화 이글스)의 창단 멤버이자 '다이너마이트 타선'의 일원으로 활약했던 전대영 전 대덕대 야구부 감독이 암 투병 끝에 별세했다. 향년 64세다.
일구회는 16일 "전대영 전 감독이 암 투병 끝에 지난 15일 세상을 떠났다"고 밝혔다.
1962년 1월생인 고인은 북일고와 동아대를 졸업한 뒤 1985년 빙그레의 지명을 받았다. 1986년 빙그레의 1군 무대 첫 시즌부터 1994년까지 이글스 유니폼을 입고 활약했다.
주로 1루수와 2루수로 뛰었으며, 프로 데뷔 첫해부터 홈런 10개를 터뜨리며 장타력을 인정받았다. 통산 585경기에 출전해 타율 0.272, 351안타(52홈런) 220타점 149득점, 12도루를 기록했다.
가장 뛰어난 활약을 펼친 시즌은 1991년이었다. 당시 105경기에서 타율 0.313 72안타(11홈런) 46타점 27득점, 3도루를 기록했다. 홈런과 타점 모두 개인 한 시즌 최다 기록이다.
특히 현역 시절 '국보 투수'로 불렸던 해태 타이거즈(현 기아 타이거즈)의 선동열 전 야구대표팀 감독을 상대로 홈런 2개를 터뜨린 기록도 있다.
은퇴 이후에는 지도자로 활동하며 후배 양성에 힘썼다. 청주기계공고와 모교 북일고에서 감독을 맡았고, 경찰야구단에서는 타격코치와 수석코치로 선수들을 지도했다.
친정팀 한화에서도 타격코치와 퓨처스팀(2군) 감독, 육성군 총괄코치 등을 역임하며 프로와 아마추어 무대를 두루 경험했다.
2023년에는 대덕대 초대 야구부 감독으로 부임했다. 당시 선수 26명으로 출발한 대덕대 야구부는 대전 지역 최초의 대학 야구부였다.
고인은 신생팀을 이끌고 창단 이듬해인 2024년 전국대학야구선수권대회에서 공동 우승을 차지하며 지도력을 입증했다.
선수 시절에는 빙그레의 강타선을 이끈 내야수로, 은퇴 이후에는 후배 육성에 헌신한 지도자로 한국 야구에 발자취를 남겼다.
빈소는 대전 건양대학교병원 장례식장 특203호에 마련됐다. 발인은 17일 오전 9시다. 유족으로는 아들 전익희 씨 등이 있다.
football1229@newspim.com