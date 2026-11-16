행복청, 세종공동캠퍼스·테크밸리 연계 '인재양성·취업 지원' 추진

AI 핵심 요약beta
- 행복청은 16일 세종공동캠퍼스에서 산학연 협력 간담회를 개최했다
- 행복청과 대학·기업 관계자들은 맞춤형 인재 양성 방안을 논의했다
- 행복청은 공동교육과 기업 연계 협력사업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 행정중심복합도시건설청(행복청)이 세종공동캠퍼스 입주 대학과 세종테크밸리 기업을 연계해 기업 수요에 맞는 인재를 양성하고 지역 취업으로 이어지는 산학협력 체계 구축에 나선다.
행복청은 세종공동캠퍼스에서 대학과 기업 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 산학연 협력 간담회를 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 간담회는 기업이 필요로 하는 인재와 대학생들의 진로 수요를 파악하고 교육과 취업·창업을 연계할 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 행사에서는 타 지역 산학협력 사례를 비롯해 세종지역산업진흥원의 'AI One Health 산학융합지구' 조성 계획, 국립한밭대의 세종 앵커사업 추진 성과, 비전세미콘의 기업 참여형 인재양성 사례 등이 발표됐다.
이어 안석환 행복청 도시계획국장 주재로 진행된 토론에서는 공동캠퍼스 입주 대학과 세종테크밸리 기업 간 협력 확대 방안이 논의됐다.
행복청은 논의 결과를 토대로 기업 수요를 반영한 맞춤형 교육과정을 마련하고 대학 간 공동교육 및 기업 연계 협력사업을 확대할 계획이다.
고성수 행복청 도시성장촉진과장은 "공동캠퍼스에서 양성한 인재가 지역 기업에 취업하고 정착할 수 있도록 대학과 기업 간 협력을 적극 지원하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com