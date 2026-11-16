삼척시, 영농폐기물 내달 4일까지 집중 수거

AI 핵심 요약beta
- 삼척시는 16일 12월 4일까지 영농폐기물 집중수거를 운영한다고 밝혔다
- 농가는 폐비닐과 농약용기 등을 종류별로 나눠 공동집하장에 배출해야 한다
- 모종판 등 기타 폐기물은 30일까지 따로 수거하며 불법소각도 단속할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 오는 12월 4일까지 '하반기 영농폐기물 집중수거기간'을 운영한다고 16일 밝혔다. 이는 수확 후 발생한 영농폐기물의 방치와 불법소각을 줄이고 산불 및 환경오염을 예방하기 위함이다.
농가는 영농폐비닐, 사용한 농약용기, 비료포대 등을 종류별로 나눠 읍·면·동 공동집하장에 배출해야 하며 일반쓰레기가 섞이지 않도록 주의해야 한다.
폐비닐은 각각 분류한 후 쌓아두고 마대나 비료포대에 담지 않아야 한다. 농약용기는 내용물을 완전히 비운 뒤 '농약' 표시가 있는 병과 봉지를 따로 모아 마대 등에 담아 배출해야 한다. 영양제 등 '농약' 표시가 없는 용기는 재활용품으로 분리해 배출하고 비료포대는 다른 폐기물을 담지 않고 별도로 모아야 한다.
모종판, 차광막, 부직포, 점적호스 등 기타 영농폐기물은 11월 30일까지 별도로 수거된다. 이 품목들은 공동집하장에 영농폐비닐 및 농약용기와 혼합되지 않도록 따로 모아두어야 한다.
시는 마을방송과 안내문 등을 통해 배출 요령을 안내하고 공동집하장 관리 상태를 점검할 계획이다. 또 영농폐기물의 불법소각과 매립에 대한 단속도 병행할 예정이다.
삼척시 김주복 팀장은 "영농폐기물을 태우지 않고 정해진 장소에 분리 배출하는 것이 농촌 환경과 산림을 보호하는 첫걸음"이라며 "수거 기간과 품목별 배출 방법을 확인해 농사 후 남은 폐기물을 정리해 주시기 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com