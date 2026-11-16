삼척시, 노후주택 '연기감지기' 설치 확대…900세대 무상 보급

AI 핵심 요약beta
- 삼척시는 16일 노후 공동주택에 연기감지기 보급을 추진한다고 밝혔다
- 삼척시는 30년 이상 공동주택 약 900세대에 감지기 4개씩 무상 지원한다
- 설치 희망 세대를 모집해 접수 결과에 따라 12월 중 설치할 예정이다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 노후 공동주택 주민들의 안전한 화재 대피를 위해 '단독경보형 연기감지기 보급 시범사업'을 추진한다고 16일 밝혔다.
이번 시범사업은 행정안전부의 방침에 따라 노후주택의 화재 안전을 높이고 연기감지기 설치를 확대하기 위해 마련됐다. 삼척시는 동 지역 내 준공된 지 30년 이상 된 아파트, 연립주택, 다세대주택 등을 지원 대상으로 삼았다.
이 사업은 약 900세대에 4개씩 연기감지기를 무상 보급할 계획이며 각 동별 설치를 원하는 세대를 모집하고 있다. 최종 지원 규모는 접수된 결과를 바탕으로 확정되며 관련 절차를 거쳐 12월 중 설치를 추진할 예정이다.
단독경보형 연기감지기는 별도의 경보설비와 연결하지 않아도 연기를 감지하면 자체적으로 경보음을 발생시키는 장치이다. 이를 통해 주민들은 화재 발생 사실을 조기에 인지하고 대피할 시간을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
삼척시 권건주 재난안전과장은 "이번 사업이 노후 공동주택의 화재 안전을 보완하고 주민들의 불안을 줄이는 데 기여하기를 희망한다"라며 "앞으로도 주민 생활에 밀접한 안전 취약점을 점검하고 필요한 지원을 지속할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com