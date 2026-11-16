진주시, '국가핵심기반 재난관리 평가' A등급…수돗물 안정성 입증

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 16일 국가핵심기반 재난관리 평가에서 A등급을 획득했다
- 이번 평가에서 2년 연속 최고 등급을 받아 수돗물 공급 능력을 인정받았다
- 시는 정수장 통합·개량과 노후 상수관로 정비를 추진하고 있다
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911억 원 정수시설 통합 개량 계획
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 안정적인 수돗물 공급 능력을 인정받았다.
진주시는 행정안전부 주관 '2026년 국가핵심기반 재난관리 평가' 식용수 분야에서 A등급을 획득했다고 16일 밝혔다. 이로써 시는 2년 연속 최고 등급을 확보하면서 수돗물 안정을 입증했다.
이번 평가는 하루 10만t 이상 규모의 취·정수시설을 운영하는 전국 23개 기관, 64개 정수장을 대상으로 진행됐다.
국가핵심기반 보호계획 수립, 시설 점검, 재난 대응훈련, 사고 발생 시 대응체계 등이 평가 대상에 포함됐다.
시는 매년 보호계획을 세우고 정수시설을 점검하는가 하면 예기치 않은 재난에 대비한 훈련을 실시해 안정적인 수돗물 공급체계를 유지한 점에서 높은 평가를 받았다.
노후 정수시설을 개선하고 운영체계를 정비하는 사업도 평가에 반영됐다. 시는 911억 원을 투입해 2027년까지 제1·2정수장을 통합하고 시설을 개량할 계획이다.
노후 상수관로 정비도 진행 중이다. 진주시는 2019년부터 올해까지 320억 원을 들여 노후 관로 52㎞를 정비했다. 현재는 389억 원을 투입해 초전·상대·하대·상평동 일대 노후 상수관로 47.7㎞를 정비하고 있다.
news2349@newspim.com