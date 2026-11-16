최민욱 최종 라운드 10타 줄여 역전승, 김홍택과 GTOUR 최다승 타이

AI 핵심 요약beta
- 최민욱은 14일 GTOUR 7차 대회에서 15언더파로 우승했다
- 최민욱은 시즌 3승과 통산 16승으로 역대 최다승 공동 1위에 올랐다
- 최민욱은 최종 라운드에서 버디 10개를 기록하며 선두를 뒤집었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최민욱이 최종 라운드에서 10타를 줄여 스크린골프 GTOUR 통산 최다승 기록에 합류했다.
최민욱은 14일 대전 골프존조이마루에서 열린 2026 신한투자증권 GTOUR 7차 대회에서 1·2라운드 합계 15언더파로 우승했다. 올 시즌 세 번째 우승으로 통산 16승을 쌓아 김홍택과 역대 최다승 공동 1위에 올랐다. 우승 상금은 2000만 원이다.
1라운드를 5언더파로 마친 최민욱은 최종 라운드 첫 6개 홀에서 버디 5개를 솎아내며 선두 경쟁에 뛰어들었다. 1·2번 홀에서 연달아 한 타씩 줄였고, 4번 홀부터 다시 3연속 버디를 잡았다. 이후에도 타수를 더 줄여 최종 라운드 10언더파를 완성했다.
선두권에서 우승을 다투던 김용석2는 11번 홀부터 버디를 추가하지 못했고, 15번 홀에서 보기를 범했다. 김용석2와 순지호, 장태형, 하승빈2가 공동 2위에 올랐다. 최근 한국프로골프(KPGA) 투어 시드전에서 8위에 오른 장태형은 최종 라운드에서 9타를 줄였다.
하루에 36홀을 치른 이번 대회에선 홀인원 세 개가 나왔다. 1라운드 4번 홀에서 홀인원을 기록한 이용희1이 챌린저 베스트 퍼포먼스상을 받았다. 박태석은 최종 라운드 12번 홀과 15번 홀에서 두 차례 홀인원에 성공했다.
최민욱은 경기 후 가족과 후원사에 감사를 전하고, 통산 16승에 만족하지 않고 좋은 경기력을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.
총상금 1억 원이 걸린 이번 대회에는 88명이 출전했다. 파인리즈CC 레이크·리지 코스를 구현한 스크린에서 1라운드를 치른 뒤 상위 64명이 최종 라운드에 진출했다.
iaspire@newspim.com