원주시, 말레이시아 시장개척단 파견...중소기업 12개사 참여

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 16일 중소기업 12개 사를 말레이시아에 파견한다고 밝혔다
- 참가기업들은 18일부터 22일까지 수출상담과 현지 시장조사를 진행한다
- 대형마트 팝업스토어를 운영하며 제품 홍보와 소비자 반응을 점검할 예정이다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 중소기업의 동남아시아 수출 확대를 위해 오는 18일부터 22일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에 '2026년 원주시 우수제품 말레이시아 시장개척단'을 파견한다고 16일 밝혔다.
이번 시장개척단에는 원주에 본사를 둔 중소기업 12개 사가 참여해 현지 바이어와의 수출상담회, 수출 유관기관 방문, 현지 시장 조사 등을 진행할 예정이다.
또 현지 대형마트에서 팝업스토어를 운영해 참가기업들의 제품을 소비자에게 직접 홍보하고 판매하며 소비자 반응과 제품의 시장성을 점검할 계획이다.
시는 참가기업들이 수출 성과를 달성할 수 있도록 전방위 지원에 나선다. 사전 시장성 평가를 통해 구매력이 높은 맞춤형 바이어 발굴에서부터 통역까지 상담회 전 과정을 지원하며 참가기업의 항공료와 숙박료 일부도 지원할 예정이다.
김경미 기업지원일자리과장은 "수출상담회와 팝업스토어를 동시 운영하기 때문에 지역 우수제품을 현지 바이어와 소비자에게 널리 알릴 수 있을 것으로 기대한다"며 "이번 파견을 통해 관내 기업들이 실질적인 거래 기회를 확보하고 해외 판로를 확장할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com