증평 '길쌈노래' 향토문화유산 지정…전통 노동요 명맥 잇는다

AI 핵심 요약beta
- 증평군은 16일 ‘증평 길쌈노래’를 무형 향토문화유산으로 지정했다
- 길쌈노래는 목화 재배부터 베짜기까지 10단계 노동 과정에서 불렸다
- 봉복남 씨는 전통 길쌈과 노동요의 전승 활동을 이어온 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평의 전통 노동요인 '증평 길쌈노래'가 향토문화유산으로 지정됐다.
목화에서 실을 뽑아 베를 짜기까지 노동의 과정마다 불렀던 노래로 구전으로 이어진 지역 생활문화의 흔적을 보존할 가치가 인정됐다.
증평군은 길쌈노래 보유자인 봉복남 씨의 전승 활동과 전통 노동요의 역사성·지역성을 고려해 무형 향토문화유산으로 지정했다고 16일 밝혔다.
증평의 전통 길쌈은 목화 재배와 수확을 시작으로 씨앗기, 솜타기, 실잣기, 베짜기 등 10단계에 걸쳐 이뤄졌다.
씨를 빼고 솜을 타거나 물레를 돌리고 베를 짜는 과정마다 고유의 노동요가 불렸다.
노래에는 작업 순서뿐 아니라 당시 여성들의 노동과 생활상도 담겨 있다.
봉 씨는 시어머니에게 구전으로 전해진 방직요를 이어받았다.
2005년 충북민요보존회를 조직한 뒤 목화 재배와 길쌈 도구 수집·전시, 전통 길쌈 재현 등을 통해 전승 활동을 이어왔다.
전통 길쌈은 기계화와 생활양식 변화로 일상에서 자취를 감췄다.
노동요 역시 이를 직접 경험하고 기억하는 세대가 줄면서 전승 기반이 약해지고 있다.
이번 지정은 노래뿐 아니라 길쌈의 작업 과정과 관련 도구, 생활문화까지 함께 보존해야 한다는 점에서 의미가 있다.
군 관계자는 "지역의 역사와 삶이 담긴 문화유산을 발굴하고 보존해 다음 세대에 전승하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com