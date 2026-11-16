원주시, 혁신오길 'ESG 스탬프 투어' 운영

AI 핵심 요약beta
- 혁신오길 상인회가 16일 오는 30일까지 ESG 스탬프투어를 운영한다고 밝혔다
- 방문객은 매장 QR코드로 스탬프를 모아 굿즈와 원주 디저트를 받을 수 있다
- 20일과 21일에는 공연과 먹거리로 구성된 미리크리스마스 행사가 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주 혁신도시 5구역 골목형상점가 '혁신오길'이 오는 30일까지 'ESG 스탬프투어'를 운영한다고 16일 밝혔다.
이번 이벤트는 6월에 혁신도시 5구역 골목형상점가 상인회가 중소벤처기업부의 '2026년 지역상권 육성사업(유망골목상권)' 공모사업에 선정되면서 시작됐다. 행사는 지역 주민과 인근 공공기관 종사자들의 상권 방문을 증가시키고 지역 소비 활성화를 위해 기획됐다.
참여자는 점포에 비치된 정보무늬(QR코드)를 스마트폰으로 스캔해 스탬프를 적립하는 방식으로 진행된다. 방문객들은 여러 매장을 돌며 평소 알지 못했던 다양한 가게도 접할 수 있는 기회를 가지게 된다.
스탬프를 3개부터 9개까지 모으면 상권 내 거점 공간 '오이소'에서 단계별 보상을 받을 수 있다. 월, 수, 금요일에는 기념 굿즈로 교환되고 화, 목요일에는 지역 농산물(로컬푸드) 활용한 '원주 디저트'가 제공된다.
이 투어는 일상 소비를 ESG 실천과 연결한 점이 특징이다. 상인회는 단순한 점포 이용을 넘어서 ESG 참여 요소를 접목해 주민들의 소비 활동이 지역경제 활성화와 환경 보호로 이어지도록 기획했다고 전했다.
한편 오는 20일과 21일에는 원주시 혁신로 58 일대에서 '2026 미리크리스마스' 본행사가 진행된다. 행사 기간 동안 공연과 먹거리 부스가 운영되며 현장에 설치될 크리스마스트리와 경관조명, 포토존은 스탬프투어 종료일인 11월 30일까지 즐길 수 있다.
이은덕 혁신도시 5구역 골목형상점가 상인회장은 '스탬프를 모으며 골목의 여러 가게를 둘러보면 혁신오길만의 매력을 느낄 수 있을 것'이라며, '상인들이 정성껏 준비한 만큼 가족과 동료와 함께 많이 와주길 바란다'고 말했다.
신현정 원주시 경제진흥과장은 "상인들이 직접 기획한 스탬프투어와 미리크리스마스 행사가 다양하게 이어지니 시민들이 혁신오길을 찾아줬으면 한다"며 "앞으로도 골목상권이 자생력과 활력을 키워갈 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com