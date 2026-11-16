단양 가을 관광객 85만명 육박…보발재 단풍 명소 '인기 폭발'

AI 핵심 요약beta
- 단양군은 16일 가을 관광객 84만9780명이 방문했다고 밝혔다
- 주요 관광지 5곳에 41만8347명이 몰려 전년보다 11.7% 증가했다
- 단양구경시장에도 14만9122명이 방문해 지역 상권이 활기를 띠었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
단양구경시장 15일간 14만여명 방문…관광 특수 지역 상권까지 확산
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양이 올가을 전국 관광객들의 발길을 사로잡았다.
단풍 명소마다 관광객이 몰리고 전통시장까지 활기를 띠면서 가을 관광 특수를 누렸다.
16일 단양군에 따르면 10월 15일부터 11월 7일까지 단양을 찾은 관광객은 총 84만 9780명으로 전년 같은 기간보다 11.7% 늘었다.
이 기간 보발재와 구담봉, 도담삼봉, 구인사, 시루섬 기적의 다리 등 주요 관광지 5곳에만 41만 8347명이 방문했다.
단풍 명소 보발재는온라인을 통해 아름다운 단풍 풍경이 확산하면서 방문객이 4만 2304명으로 전월보다 약 9.6배 증가했다.
지난 10월 31일에는 하루 방문객이 6058명에 달했다.
시루섬 기적의 다리도 10월 14일 유료 운영 전환 이후 4만 7571명이 방문했으며 임시 운영 이후 누적 방문객은 약 19만 명을 기록했다.
관광객 증가는 지역 상권에도 활력을 불어넣었다.
단양구경시장에는 10월 17일부터 31일까지 15일간 14만 9122명이 방문한 것으로 집계됐다.
군 관계자는 "단양이 대한민국을 대표하는 가을 관광지로 자리매김하고 있다"며 "계절별 관광 콘텐츠를 발굴하고 관광객의 발길이 지역 상권으로 이어지도록 관광 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com