청주 김장비용 34만원 넘어…새우·마늘값 급등에 부담 커져

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 16일 올해 김장재료 평균 구입비용을 34만3520원으로 집계했다
- 김장비용은 지난해보다 3.4% 올랐으며 생새우·마늘 등 양념류가 상승했다
- 전통시장은 33만5703원으로 대형마트보다 2만259원 저렴한 것으로 나타났다
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생새우 30%·마늘 29.9% 올라…전통시장이 대형마트보다 저렴
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 올해 청주지역 김장비용이 지난해보다 3.4% 상승한 것으로 나타났다.
배추와 쪽파 등 채소류 가격은 내렸지만 생새우와 마늘, 새우젓 등 양념류 가격이 크게 오른 영향이다.
청주시는 한국여성소비자연합 청주지부와 함께 전통시장과 대형마트, 기업형 슈퍼마켓(SSM) 등 40곳에서 김장재료 28개 품목의 가격을 조사한 결과 평균 구입비용이 34만3520원으로 집계됐다고 16일 밝혔다.
지난해 33만2010원보다 1만1510원 늘었다.
품목별로는 생새우(1㎏)가 30.0% 올라 가장 큰 상승률을 기록했다.
마늘(100g) 29.9%, 새우젓 육젓(1㎏) 27.1%, 오젓 25.3%, 추젓 23.6% 등도 가격이 올랐다.
반면 쪽파는 45.3% 하락했고 갓 38.2%, 알타리무 26.1%, 대파 21.4%, 배추 20.3% 등 주요 채소류 가격은 내렸다.
절임배추(20㎏)도 8.9% 하락했다.
유통업태별 평균 구입비용은 대형마트가 35만5962원으로 가장 높았다.
SSM은 33만8907원, 전통시장은 33만5703원이었다. 전통시장이 대형마트보다 2만259원 저렴했다.
같은 품목도 판매처에 따라 가격 차이가 컸다.
마늘은 100g당 최고 9496원, 최저 799원으로 조사됐으며 생강도 최고 6392원에서 최저 600원까지 차이를 보였다.
청주시 관계자는 "채소류 가격은 하락했지만 생새우와 마늘 등 일부 양념류 가격이 상승하면서 전체 김장비용이 올랐다"며 "주요 생활물가를 지속적으로 점검하고 판매처별 가격정보를 제공하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com