"40년 식수난 끝낸다"…제천 농촌 2곳에 상수도 공급 추진

AI 핵심 요약beta
- 제천시는 16일 농촌마을 2곳의 상수도 사업을 추진했다
- 한수면 덕곡리와 송학면 송한2리에 153억 원을 투입한다
- 사업 완료 후 191가구 371여 명이 안정적 물을 공급받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
총사업비 85%인 130억 원 도비 확보…3년간 지방상수도 공급 기반 구축
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천시 농촌마을 2곳에 총 153억 원을 투입하는 지방상수도 공급사업이 추진된다.
상수도 미보급으로 오랜 기간 물 부족과 식수난을 겪어온 주민들의 생활환경이 크게 개선될 전망이다.
제천시는 한수면 덕곡리와 송학면 송한2리가 '2027년 농어촌 생활용수 개발사업' 신규 대상지로 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.
2027년부터 3년간 총 153억 원이 투입된다. 지역별 사업비는 한수면 덕곡리 93억 원, 송학면 송한2리 60억 원이다.
사업이 완료되면 두 지역 191가구, 371여 명의 주민이 안정적인 지방상수도 공급 혜택을 받게 된다.
그동안 두 지역은 지방상수도가 보급되지 않아 가뭄 등 기후변화에 따른 수원 고갈과 지하수 오염 우려 등으로 생활용수 확보에 어려움을 겪어 왔다.
한수면 덕곡리는 청풍호 수몰 이후 형성된 마을로 주민들은 지난 40여 년간 만성적인 생활용수 부족과 식수 이용 불편을 감내해 왔다.
시는 2027년 상반기 중 실시설계를 마무리하고 같은 해 하반기 착공할 계획이다..
시 관계자는 "이번 농어촌 생활용수 개발사업 대상지 선정을 통해 농촌 지역 주민들이 겪어온 고질적인 물 부족 문제를 근본적으로 해결할 수 있게 됐다"고 말했다.
choys2299@newspim.com