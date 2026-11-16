충북교육청, 청렴시책 현장 점검…업무 부담 큰 사업 손본다

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청은 16일 청렴시책 현장 점검에 나섰다
- 본청과 학교 등을 대상으로 30일까지 모니터링을 실시한다
- 점검 결과를 토대로 2027년 청렴 추진계획을 재정비할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 학교 현장의 업무 부담을 줄이고 청렴정책의 실효성을 높이기 위해 청렴시책 전반에 대한 현장 점검에 나선다.
도교육청은 오는 30일까지 본청과 직속기관, 교육지원청, 학교 담당자와 학부모·민원인 등을 대상으로 '2026년 청렴시책 클린 모니터링'을 실시한다고 16일 밝혔다.
이번 점검은 공사관리와 현장체험학습, 학교운동부, 늘봄·방과후학교, 계약 등 교육 5대 분야의 부패 취약요인과 청렴시책의 현장 적용성을 살펴보기 위한 것이다.
현장 방문을 통한 초점집단면접(FGI) 방식으로 진행하며, 청렴업무 과정의 불합리한 관행과 중복 절차, 실효성이 낮은 사업 등을 집중 점검한다.
도교육청은 모니터링 결과를 토대로 효과가 낮거나 중복되는 사업은 축소·통합·폐지하고 부패 취약요인 개선에 필요한 핵심사업을 중심으로 2027년 청렴 추진계획을 재정비할 방침이다.
엄진섭 감사관은 "현장의 업무 부담은 줄이면서 공정성과 투명성을 높일 수 있는 실효성 있는 청렴정책을 마련하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com