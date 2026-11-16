부산시 '2026 가을맞이 B-뷰티 데이' 17일 개막…최대 70% 할인

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 17일 시청에서 지역 화장품 할인행사를 개최했다
- 지역 기업 18곳이 참여해 제품을 최대 70% 할인 판매했다
- 4만원 이상 구매 시 상품권과 체험·경품 행사를 제공했다
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부산 화장품 산업 수출 증가
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 화장품이 한 자리에 모여 최대 70% 할인과 다양한 체험 행사로 소비자와 접점을 넓힌다.
부산시는 17일 오전 10시 시청 1층 로비에서 '2026 가을맞이 B-뷰티 데이'를 개최한다고 16일 밝혔다.
부산시가 주최하고 부산테크노파크와 부산화장품산업협회가 공동 주관하는 이번 행사에는 지역 기업 18곳이 참여해 스킨케어와 바디케어, 향수 등 제품을 판매한다. 일부 제품은 최대 70% 할인하거나 1+1 혜택을 적용한다.
행사장은 플리마켓 형태로 운영된다. 판매부스 18곳과 홍보부스 2곳 등 모두 20개 부스가 설치된다. 보건복지부 K-뷰티 체험·홍보관 '뷰티플레이' 부산점과 동아대학교 비뷰티사업단도 홍보부스로 참여한다.
구매 고객을 대상으로 한 혜택도 마련된다. 행사장에서 4만원 이상 구매하면 5000원 상품권을 받을 수 있다. 7만원 이상 구매한 고객은 선착순 100명에 한해 즉석 뽑기 이벤트에 참여할 수 있다.
즉석 뽑기 경품은 바디용품 세트 50개, 선크림 25개, 에센스 25개다. 부산화장품 인스타그램 팔로우 행사에서는 화장품 샘플과 기념품 등을 제공한다.
구매 금액별 혜택과 사회관계망서비스(SNS) 이벤트는 중복 참여할 수 있다. 구매 기준은 상품권 사용 금액을 제외한 영수증 금액이며 상품권은 행사 당일 현장에서만 사용할 수 있다.
뷰티플레이 부산점은 행사장에서 퍼스널컬러 진단과 룰렛 이벤트를 진행한다. 동아대학교 비뷰티사업단은 SNS 팔로우 행사와 참여기업 홍보를 맡는다.
부산 화장품 산업은 수출 증가세도 이어지고 있다. 부산테크노파크가 한국무역협회 통계를 분석한 결과, 올해 1~9월 부산지역 화장품 수출액은 3억23만9000달러로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간의 148.6% 수준으로, 전년 동기보다 48.6% 늘어난 규모다.
수출 대상국은 미국과 중국, 베트남, 캐나다 등으로 확대됐다. 부산시와 부산테크노파크는 제품 사업화와 해외 판로, 브랜드 마케팅 지원을 통해 지역 기업의 시장 진출을 돕고 있다.
김동현 AI산업혁신국장은 "이번 행사가 시민에게 지역 화장품을 직접 체험하고 구매하는 기회가 되길 바란다"며 "지역 화장품 기업의 판로 확대와 산업 육성을 계속 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com