박훈정 '슬픈 열대', 93개국 선판매…25일 개봉

AI 핵심 요약beta
- 박훈정 감독은 16일 신작 ‘슬픈 열대’가 93개국에 선판매됐다고 밝혔다.
- 영화는 사부의 죽음 뒤 조직원들의 의심과 복수를 그린 액션 느와르다.
- ‘슬픈 열대’는 오는 25일 전국 극장에서 개봉한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
브뤼셀판타스틱영화제 은까마귀상 등 수상
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 박훈정 감독의 신작 '슬픈 열대'가 개봉을 앞두고 전 세계 93개국에 선판매됐다고 16일 밝혔다.
'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후 그가 키운 킬러 조직에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 의심하며 복수에 나서는 이야기를 그린 액션 느와르다.
영화는 브뤼셀판타스틱영화제에서 은까마귀상을 받았으며 에뜨랑제영화제 국제경쟁 부문에서도 최고상을 수상했다.
해외배급사 화인컷에 따르면 '슬픈 열대'는 북미를 비롯해 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 폴란드, 대만, 인도네시아, 몽골, 인도아대륙, 러시아와 CIS 등 93개국에 판매됐다.
북미 배급은 '귀공자', '마녀' 등을 소개한 웰 고 USA(Well Go USA)가 맡는다. 독일에서는 '귀공자', '파묘', '베테랑2', '밀수' 등을 배급한 스플렌디드(Splendid)가, 프랑스에서는 스위프트 디스트리뷰션(Swift Distribution)이 현지 배급에 나선다.
웰 고 USA의 도리스 파드레셔 대표는 "박훈정 감독의 스타일과 액션을 한층 확장한 작품"이라고 평가했다.
'슬픈 열대'는 오는 25일 전국 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com