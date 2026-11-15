창원시, '제6회 반려동·식물 문화축제' 성료…반려인과 비반려인 소통

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 14일 용지공원에서 반려동·식물 문화축제를 개최했다
- 반려견 건강상담과 체험, 보호자 참여 게임 등이 진행됐다
- 반려식물 체험과 펫티켓 프로그램으로 공존 문화를 알렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도시농업과 치유농업 체험 프로그램 소개
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = "우리 강아지는 지금 어떤 기분일까?"
경남 창원시는 전날 성산구 용지공원 포정사 일원에서 '제6회 창원 반려동·식물 문화축제'를 개최했다고 15일 밝혔다.
'댕냥이의 감정 신호등'을 주제로 열린 이번 행사장에서는 반려견 건강상담과 피트니스, 인식표 만들기, 펫푸드 만들기 등이 진행됐다.
반려견과 보호자가 함께 참여하는 게임도 마련돼 반려동물과의 교감을 높였다.
반려인과 비반려인이 함께 참여할 수 있는 펫티켓 관련 프로그램도 운영됐다. 행사 취지에 맞춰 반려동물의 행동을 이해하고 서로 배려하는 방법을 알리는 데 초점을 맞췄다.
반려식물 구역에서는 식물 심기와 테라리움 만들기, 자연 소재 공예 체험이 진행됐다. 도시농업과 치유농업을 소개하는 프로그램을 통해 식물을 기르고 활용하는 방법도 안내했다.
플리마켓과 포토존, 반려견 동반 쉼터 등 부대시설도 운영됐다. 가족 단위 방문객과 반려동물을 동반한 시민들이 행사장 곳곳에서 체험 프로그램에 참여했다.
강기윤 시장은 "반려동물의 행동과 감정을 이해하고 서로 배려하는 계기가 되길 바란다"며 "사람과 동물, 식물이 조화를 이루는 반려문화를 확산하도록 노력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com