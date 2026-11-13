남양주시, 수능일 특별교통대책 시행…수험생 무료 수송 지원

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 13일 수능 수험생 안전한 이동을 위한 교통대책을 추진한다고 밝혔다
- 모범운전자회는 19일 오전 택시 44대를 배치해 수험생 무료 수송을 지원한다
- 남양주시는 43개 시내버스 노선의 배차 간격을 단축해 교통 편의를 높일 예정이다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들의 안전하고 원활한 시험장 이동을 지원하기 위한 특별교통대책을 추진한다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 남부·북부 모범운전자회는 수능 당일 오전 6시 30분부터 8시까지 지역 내 12개 거점에 택시 44대를 배치해 수험생 무료 수송을 지원한다.
수험생은 지정된 탑승 장소에서 무료수송 깃발이나 스티커가 부착된 택시를 이용할 수 있다. 수험생 무료 택시 운영 시간과 12개 지정 장소는 남양주시 공지사항에도 안내됐다.
무료 택시 탑승 장소는 ▲다산헤리움그랑비스타 앞 택시 승차대 ▲덕소리 맥도날드 앞 택시 승차대 ▲구종점(파리바게뜨) 택시 승차대 ▲묵현리 스키장마을 구남매약국 맞은편 택시 승차대 ▲평내농협 앞 시외버스 정류소 ▲평내호평역 앞 택시 승차대 ▲한신아파트 맞은편 진건농협 하나로마트 앞 택시 승차대 ▲장현리 현대병원 응급실 던킨도너츠 앞 도로 ▲진접 롯데시네마 남양휴튼아파트 맞은편 앞 택시 승차대 ▲별가람역 2번 출구 앞 ▲퇴계원 극동아파트 탐진추어탕 앞 택시 승차대 ▲오남 다이소 맞은편 신우아파트 버스정류장 등에서 이용 할 수 있다.
이와 함께 시는 수능 당일 43개 노선의 시내버스 배차 간격을 단축해 대중교통 이용 편의를 높일 예정이다.
시 관계자는 수험생들이 시험장에 늦지 않도록 가급적 일찍 집을 나서고 무료 택시 이용 시 지정된 승차 장소와 운영 시간을 확인해 달라고 당부했다.
asj7376@newspim.com