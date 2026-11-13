시흥시 '시흥 RE100, 빛나는 한 컷' 공모전 개최

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 13일 시화방조제 디자인 태양광 사진 공모전을 개최한다고 밝혔다.
- 공모전은 12월 8일까지 전국 누구나 온라인으로 사진을 제출할 수 있다.
- 수상작은 12월 18일 발표되며 시흥시 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.
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내달 8일까지 온라인 접수...주제 적합성 등 심사해 5명 시상
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 시화방조제 자전거길 디자인 태양광 시설 준공을 기념해 전국 누구나 참여할 수 있는 사진 공모전 '시흥 RE100, 빛나는 한 컷'을 개최한다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 이번 공모전은 시화방조제 자전거길 시흥시 구간에 조성된 디자인 태양광 시설을 널리 알리고 재생에너지와 자연이 어우러지는 풍경을 시민과 공유하기 위해 마련됐다.
촬영 대상지는 오이도박물관 맞은편 시화방조제 초입 하부 자전거길 약 840m 구간(정왕동 2376 일원)이다. 바다와 태양광 시설이 조화를 이루는 풍경이나 자전거길을 이용하는 시민들의 모습 등 디자인 태양광의 매력을 자유롭게 촬영해 응모하면 된다.
접수는 오는 12월 8일 오후 11시 30분까지 온라인으로 진행된다. 지역과 연령 제한 없이 누구나 홍보 포스터 내 큐알(QR)코드를 통해 1인당 사진 1점을 제출할 수 있다.
시는 주제 적합성, 작품 완성도, 독창성, 홍보 활용성 등을 종합적으로 심사해 수상작을 선정할 계획이다.
최종 수상작은 오는 12월 18일 시흥시 누리집을 통해 발표되며 향후 시 누리집과 '시흥 RE100' 홍보자료 등 다양한 콘텐츠로 활용될 예정이다.
이와 함께 시는 공모전 현수막을 촬영해 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 뒤 주소를 제출하면 추첨을 통해 3명에게 2만 원 상당의 텀블러를 증정하는 '소문내기 이벤트'도 병행한다.
홍성림 시흥시 환경국장은 "시화방조제 자전거길 디자인 태양광은 독창적인 디자인과 시민 친화적인 공간 구성으로 전국에서 벤치마킹이 이어지고 있다"며 "이번 공모전이 시민과 방문객의 다양한 시선으로 디자인 태양광의 매력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 전했다
1141world@newspim.com