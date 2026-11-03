현대백화점 자체 캐릭터 '흰디', 굿즈 매출 73% 증가

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 3일 흰디 굿즈 매출이 전년보다 73% 증가했다고 밝혔다.
- 흰디 인스타그램 팔로워는 10만 명을 넘고 콘텐츠 반응도 크게 늘었다.
- 현대백화점은 대전 캐릭터 꿈돌이와 협업해 흰디 상품을 외부에 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 현대백화점은 자체 캐릭터 '흰디'의 올해 1~10월 굿즈 매출이 전년 동기 대비 73% 증가했다고 3일 밝혔다. 흰디 공식 인스타그램 팔로워는 지난해 10월 7만6000여 명에서 30% 이상 늘어 10만 명을 넘었다.
같은 기간 이용자들이 흰디 콘텐츠를 공유한 건수는 13만 건으로 60배, '좋아요'는 30만 건으로 3배, '저장'은 약 2만 건으로 7배 늘었다. 김창수 현대백화점 브랜드전략팀 책임은 "저장은 나중에 다시 꺼내 볼 만큼 애정을 갖게 됐다는 뜻"이라고 말했다.
흰디는 2019년 흰색 강아지를 모티브로 선보인 캐릭터다. 그동안 더현대 서울의 '더현대 수비니어' 등 자사 채널 중심으로 소개했으나 올해는 외부로 넓혔다. 9월 대전관광공사와 업무협약을 맺고 대전 캐릭터 '꿈돌이'와 협업해 문구·잡화 16종을 더현대 수비니어와 대전 꿈돌이 하우스 등에서 판매 중이다.
박근호 현대백화점 영업전략담당 상무는 "과거에는 캐릭터가 브랜드를 알리기 위한 마케팅 수단이었다면, 이제는 고객과 관계를 맺고 공감대를 형성하는 매개체로 진화하고 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com