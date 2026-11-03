삼성복지재단, 전국 어린이집·유치원 원장 대상 문화행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 삼성복지재단은 17일 전국 어린이집·유치원 원장 행사를 연다
- 행사는 미술 전시·음악 공연·영유아 발달 강연으로 구성된다
- 재단은 보육 현장 지원과 원장 전문성 강화 활동을 확대했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성복지재단이 전국 어린이집과 유치원 원장들을 대상으로 문화예술 체험과 영유아 발달지원 전문 강연을 제공하는 행사를 연다. 보육·교육 현장의 전문성을 높이는 동시에 원장들에게 재충전의 기회를 제공하기 위한 취지다.
삼성복지재단은 오는 17일 서울 리움미술관과 삼성아동교육문화센터에서 '전국 어린이집·유치원 원장 C&I(Culture & Insight) DAY'를 개최한다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 '아이들의 발달을 돕는 눈과 마음'을 주제로 전시 관람과 음악 공연, 전문가 강연 등으로 구성됐다. 참가 신청은 이날 오전 10시부터 삼성복지재단 홈페이지에서 무료로 할 수 있으며, 행사 당일 강연은 재단 유튜브 채널을 통해 생중계된다.
참가자들은 리움미술관에서 현대미술과 고미술 작품을 관람하고 발달장애아동 미술작품 전시회 '작가들의 비밀정원: 꿈의 조각들'을 감상할 수 있다. 이어 발달장애 청년 연주자들로 구성된 현악 5중주 '하트스트링퀸텟'의 공연이 진행된다.
전문가 강연에서는 유희정 분당서울대병원 정신건강의학과 교수가 영유아의 발달 신호를 조기에 발견하고 부모와 소통하며 적절한 지원으로 연계하는 방법을 소개한다. 김경일 아주대 심리학과 교수는 '미래사회 리더의 역량, 행복과 회복탄력성'을 주제로 조직 운영과 소통에 필요한 리더십을 강연한다.
삼성복지재단은 지난 8월 영유아 발달지원 플랫폼 '새싹과단비'를 구축하고 아동행동전문가 양성·파견 사업을 추진하는 등 보육 현장 지원을 확대하고 있다. 2022년부터 운영한 원장 C&I DAY에는 현재까지 누적 3만명 이상이 참여했다. 재단은 앞으로도 영유아의 건강한 성장과 보육·교육 현장의 전문성 강화를 위한 지원을 이어갈 계획이다.
mkyo@newspim.com