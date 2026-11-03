홍지선 장관 "내년 공적주택에 30조 투입해 21.8만가구 공급"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토교통부 장관이 2일 주거·교통·안전에 재정을 집중하겠다고 밝혔다
- 공적주택 21만8000가구를 공급하고 청년월세 지원 요건을 확대하기로 했다
- 청소년 교통비 지원과 자율주행 실증 확대 등 미래 교통 투자도 강화한다
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공적주택 공급에 30조원
'모두의 카드' 청소년 유형 신설
자율주행 실증 차량 3000대로 확대
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 내년 공적주택 공급과 청년월세 지원을 확대하고 대중교통비 부담을 낮추는 데 재정을 집중하겠다고 밝혔다. 생활 안전과 자율주행 등 미래 교통 분야에 대한 투자도 강화할 방침이다.
홍 장관은 전일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "공적주택에 올해보다 8조8000억원 늘어난 30조원을 투입해 21만8000가구를 공급하겠다"고 적었다.
이재명 대통령이 이날 2027년도 예산안 시정연설에서 국회의 협조를 요청한 것과 관련해서는 "국토부도 집, 출퇴근길, 안전, 미래 교통에 재정을 집중한 정부안을 마련했다"고 설명했다.
주거 지원 방향에 대해서는 "역세권 등 우수 입지의 보편형 공공임대도 넓힐 것"이라며 "서둘러 착공하는 현장에는 금융 부담을 덜어 드리고, 청년월세는 소득 요건을 중위소득 100%까지 넓힌다"고 덧붙였다.
대중교통 지원도 확대한다. 국토부는 '모두의 카드'에 청소년 유형을 신설하고 환급 예산을 올해의 1.5배 이상으로 늘릴 계획이다. 광역버스 준공영제 노선도 확대해 출퇴근 시간대 증차 운행을 지원한다.
안전 분야에서는 지반침하 위험 구간 탐사와 필로티 구조 아파트·공장·창고의 화재 안전 강화에 예산을 투입한다. 노후 철도시설 관리와 고령운전자 페달 오조작 방지 장치 지원도 강화한다.
미래 교통 분야에서는 자율주행 실증 차량을 기존 200대에서 3000대로 늘린다. 대중교통 접근성이 낮은 지역과 심야 시간대에는 무인 수요응답형 교통수단(DRT)을 도입할 방침이다.
홍 장관은 "한 푼 한 푼이 민생"이라며 "의원님들의 질문과 제안에 귀 기울이며 설명드리겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com