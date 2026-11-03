하나증권, 퇴직연금 ETF 자동매수 서비스 출시

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DC·IRP 계좌서 ETF·ETN·리츠 적립식 투자

매일·매주·매월 설정…연금자산 관리 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 하나증권이 퇴직연금 계좌에서 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN), 리츠를 정기적으로 자동 매수할 수 있는 서비스를 출시했다. 투자자가 직접 매수 시점을 결정하지 않아도 일정 금액을 적립하는 방식으로 장기 연금자산 관리를 지원한다.

3일 하나증권에 따르면 신규 모바일트레이딩시스템(MTS) '하나증권V'에서 퇴직연금 적립식 투자 서비스인 'ETF 모으기'를 개시했다.

해당 서비스는 확정기여형(DC) 퇴직연금과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서 이용할 수 있다. 투자자가 종목과 매수 금액, 주기를 직접 설정하면 매일·매주·매월 지정한 조건에 따라 자동으로 매수한다. 개인연금인 연금저축계좌에서도 동일한 기능을 제공한다.

하나증권이 퇴직연금 ETF 모으기 서비스를 개시한다. [이미지=하나증권]

여러 종목을 하나의 포트폴리오로 구성해 투자할 수 있으며 투자 현황과 주문 내역도 확인할 수 있다.

정기적인 적립식 매수는 특정 시점에 자금을 한꺼번에 투자하는 대신 매수 시점을 분산하는 방식이다. 가격이 낮을 때 상대적으로 많은 수량을 확보할 수 있지만 투자자산의 가격 하락에 따른 손실 가능성까지 없애는 것은 아니다.

퇴직연금 DC·IRP 계좌에서는 위험자산 투자 한도 등 관련 규정도 고려해야 한다. ETF나 리츠 등 상품 유형에 따라 투자 가능 비중이 달라질 수 있어 포트폴리오 구성 시 확인이 필요하다.

하나증권은 MTS 내 연금관리 기능도 확대했다. 'MY 연금자산' 메뉴에서 금융기관별 연금자산과 ETF 실시간 잔고를 조회할 수 있다. 인공지능(AI) 기반 'AI 연금프로'는 맞춤형 포트폴리오와 상품을 제안하며 '절세가이드'에서는 연금계좌 납입액에 따른 예상 세액공제 환급금을 확인할 수 있다.

김승균 하나증권 연금사업단장은 "ETF 모으기는 투자 유망한 ETF에 정해진 기간마다 일정금액을 매수함으로써 리스크는 줄이고 장기수익률은 높일 수 있는 서비스로, 연금자산을 보다 편리하고 효율적으로 관리할 수 있는 방법이다"며 "앞으로도 차별화된 연금관리 서비스를 확대하여 손님의 안정적 노후자산 축적을 지원하겠다"고 말했다.

한편 하나증권은 올해 3분기 기준 DC·IRP 수익률에서 증권업계 1위를 기록했다고 밝혔다. 고용노동부 퇴직연금 사업자평가 원리금비보장형 수익률 부문에서도 4년 연속 상위 10% 우수 사업자로 선정됐다.

plum@newspim.com