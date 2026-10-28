전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.28 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 야구

속보

더보기

[PO] KS 진출 분수령 3차전 선발, KIA 시라카와 vs 삼성 최원태

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성과 KIA가 28일 1승 1패로 맞선 가운데 3차전을 앞뒀다
  • KIA는 시라카와, 삼성은 최원태를 29일 선발로 내세운다
  • 3차전 승리가 한국시리즈 진출의 유리한 고지를 좌우한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=1승 1패 균형을 이뤘다. 플레이오프(PO·5전 3선승제) 3차전이 한국시리즈(KS) 진출의 분수령이 됐다. 광주로 이동해 펼쳐지는 PO 3차전에서 KIA는 시라카와 케이쇼, 삼성은 최원태를 선발로 내세운다.

삼성과 KIA는 오는 29일 광주 KIA 챔피언스필드에서 PO 3차전을 치른다. 지난 26일 열린 1차전에서는 KIA가 5-1로 승리하고, 27일 열린 2차전에서는 삼성이 8-3으로 이기면서 승부의 균형이 맞춰졌다. 이제 광주에서 4차전까지 치른다.

[서울=뉴스핌] KIA 시라카와 케이쇼와 삼성 최원태가 27일 광주KIA챔피언스필드에서 열리는 플레이오프 3차전 선발로 예고됐다. [사진=KIA 타이거즈, 삼성 라이온즈] 2026.10.27 willowdy@newspim.com

KIA 시라카와는 지난 5월 KIA 대체 아시아쿼터로 영입됐지만, 지난 2024시즌 SSG와 두산에 부상 대체 외국인 선수로 KBO 마운드에 오른 경험이 있다. 이른바 경력직인 시라카와는 KIA 아시아쿼터로 올 시즌 18경기 4승 5패, 평균자책점 4.75를 기록했다. 올 시즌 삼성을 상대로는 3경기 1승 1패, 평균자책점 3.68을 기록했다.

지난 20일 잠실야구장에서 열린 LG와 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 3차전에서 시라카와는 첫 PS 데뷔전을 치렀다. 정규시즌 LG 상대 2경기 1패, 평균자책점 7.71을 기록한 데다 관중이 많을수록 약한 모습을 보여줬기에 시라카와가 선발로 예고되자 우려하는 시각이 있었다. 하지만 시라카와는 이날 LG 타선을 상대로 5이닝 4피안타 9탈삼진 1실점(1자책점)으로 완벽한 투구를 보여줬다.

[서울=뉴스핌] KIA 시라카와 게이쇼가 20일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전 3선승제) 3차전 LG와의 경기에 선발 등판해 5이닝 4피안타 무사사구 9탈삼진 1실점을 기록하며 승리에 힘을 보탰다. 경기 후 데일리 MVP를 수상했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.20 football1229@newspim.com

이날 일본 출신 최초로 포스트시즌(PS) 승리 투수가 된 시라카와는 준PO 3차전 데일리 최우선선수(MVP)에 선정됐다. 이는 아시아쿼터 선수 최초이기도 하다.

1승 1패로 광주에 온 KIA는 앞서 준PO 선발 순서 그대로 PO에도 예고했다. 앞서 준PO에서 호투했던 시라카와에 대한 믿음을 보여준다.

삼성은 최원태를 3차전 선발로 예고했다. 최원태는 2025시즌을 앞두고 4년 70억 원 프리에이전트(FA) 계약을 맺고 삼성으로 이적했다. 삼성에서 2년 차를 맞은 최원태는 올 시즌 24경기 7승 5패, 평균자책점 4.68을 기록했다. 잔부상으로 선발 로테이션을 돌지 못했고, 후반기 10경기 4승 1패, 평균자책점 4.66으로 기대만큼의 투구를 보여주지 못했다.

게다가 최원태는 KIA 상대 3경기 1승 1패, 평균자책점 8.10으로 부진했고, 올 시즌 광주 마운드에 오른 적이 없다.

[서울=뉴스핌] 삼성 최원태가 지난해 한화와 플레이오프 2차전에서 호투 후 데일리 MVP에 선정됐다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.27 willowdy@newspim.com

하지만 삼성은 최원태가 지난해 PS에서 보여줬던 호투를 기억하고 있다. 최원태는 지난해 와일드카드(WC) 결정전부터 PO까지 4경기 중 3경기 선발로 등판해 2승 1패, 평균자책점 2.20을 기록했다.

삼성에 이적하기 전까지 최원태는 PS 17경기 2패, 3홀드, 1세이브, 평균자책점 11.16으로 고전했다. PS에 대한 기대보다는 우려가 더 컸지만, 실력으로 환호를 받았다.

2014년 KS 이후 우승이 없는 삼성은 우승에 목마른 상태다. 12년 만의 우승을 노린다. 3차전 선발투수 중책을 맡은 최원태의 역할이 중요하다.

PO 1,2차전에선 양팀 외국인 투수 원투펀치가 붙어 1승씩 나눠 가졌다. KS행 진출의 유리한 고지를 선점하기 위해선 3차전 승리가 반드시 필요하다. 그 부담을 시라카와와 최원태가 짊어지고 마운드에 선다.

willowdy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
미래에셋운용 이어 대신증권도 해킹 사고 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 =금융투자업계에서 해킹에 따른 정보 유출 사고가 잇따르고 있다. 대신증권에서 고객 3만8490명의 개인(신용)정보가 유출된 데 이어 미래에셋자산운용에서도 일부 업무용 시스템을 통한 정보 유출이 발생했다. 금융당국은 금융회사에 사이버 공격 대응체계 강화와 정보보안 투자 확대를 주문했다. 28일 금융투자업계에 따르면 대신증권은 지난 17일 비대면 투자일임 계좌 개설과 연계된 서버에서 외부인의 비정상적인 접근을 확인했다. 회사는 공격자 IP와 우회 접속 경로를 차단한 뒤 접속 기록을 분석했고, 이달 26일 고객 정보 유출 사실을 확인했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 이찬진 금융감독원장이 28일 오전 서울 여의도 금융감독원에서 열린 은행지주 이사회 의장 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.28 kunjoo@newspim.com 유출된 정보는 고객명과 이메일, 주소, 통신사 식별정보, 은행명, 입출금 계좌번호, 대신증권 종합계좌번호, 휴대전화번호 등 8개 항목이다. 이 가운데 계좌번호와 휴대전화번호 등 일부 정보는 암호화돼 있었다. 대신증권은 현재까지 2차 피해나 핵심 업무 시스템에 대한 불법 접근 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다. 미래에셋자산운용에서도 일부 웹 시스템에 대한 외부 IP의 비정상적인 접근으로 정보 유출이 발생했다. 회사는 이상 접근을 확인한 뒤 관련 경로를 차단하고 긴급 대응에 나섰으며, 외부 보안 전문업체와 함께 침해 원인과 영향을 조사하고 있다. 미래에셋자산운용은 이번 사고가 일반 고객이나 투자자 대상 시스템이 아닌 일부 업무용 시스템에서 발생했다고 설명했다. 현재까지 주민등록번호와 여권번호 등 고유식별정보나 민감정보, 개인신용정보가 유출된 정황은 확인되지 않았다. 금전 피해나 서버·데이터베이스에 대한 직접 침투 흔적도 없으며, 홈페이지 등 주요 서비스는 정상 운영 중이라고 밝혔다. 회사는 취약 기능을 일시적으로 비활성화하고 해외 접속과 공격 IP를 차단하는 등 보안 조치를 시행했다. 외부에서 생성된 계정을 비활성화하고, 피해 가능성이 있는 계정에 대해서도 비밀번호 변경 안내 등 보호 조치를 진행했다. 개인정보보호위원회에 관련 내용을 신고하고 법정 기한 내 정보주체에게 개별 통지할 계획이다. 다만 피해 인원과 구체적인 유출 정보 항목은 아직 공개되지 않았다. 금융감독원에 따르면 지난 14일 기준 은행과 저축은행, 상호금융, 여신전문금융회사 등 금융회사 16곳에서 침해사고가 발생했다. 공격 대상이 전자금융거래와 직접 관련이 없는 영업지원 시스템 등 비핵심 업무시설로 확대되는 양상도 나타나고 있다. 이찬진 금융감독원장은 이날 서울 여의도 금융감독원에서 열린 은행지주 이사회 의장 간담회에서 금융투자업계를 포함한 주요 금융회사들의 해킹 사고를 언급하며 정보보안 강화 필요성을 강조했다. 이 원장은 "사이버 공격의 방식이 나날이 고도화되는 가운데 공격 대상이 비핵심시설로 확대되는 등 전방위적 양상을 보이고 있다"며 "IT 보안을 부수적 업무로 간주하거나 IT 보안 투자를 비용으로 인식해 충분한 인력과 자원을 투입하지 않는 행태가 더 이상 반복돼서는 안 된다"고 말했다. 이어 금융회사 이사회가 정보보안 역량 강화에 앞장서야 한다고 강조했다. 인공지능(AI)이 해킹 도구로 활용되면서 취약점 탐지가 쉬워지고 동시다발적인 공격이 일상화할 수 있는 만큼, 금융회사들이 자율적인 방어체계를 신속하게 구축해야 한다는 취지다. rkgml925@newspim.com 2026-10-28 11:00
사진
SK하이닉스, 3Q 영업익 83조 '역대 최대' [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 인공지능(AI) 메모리 호황에 힘입어 분기 매출 100조원 시대를 열었다. 영업이익도 83조원을 넘어서며 역대 최대 실적을 새로 썼다. 여기에 올해 약 100조원 규모의 주주환원을 추진하기로 하면서 사상 최대 실적의 성과를 주주들과 나누는 데도 속도를 낸다. 그동안 주주환원 방안으로 거론됐던 일본 키옥시아 투자 수익이 실제 특별배당으로 연결됐다. AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자] ◆ AI 메모리 호황에 영업익 83조…이익률 80% 달성 SK하이닉스는 28일 올해 3분기 연결 기준 매출 104조6155억원, 영업이익 83조3338억원을 기록했다고 밝혔다. 전분기 대비 각각 32%, 38% 증가한 수치로 모두 역대 최대다. 순이익은 39조7756억원, 영업이익률은 80%에 달했다. 매출 100원당 80원을 영업이익으로 남긴 셈이다. 실적 성장은 AI 메모리 수요 확대와 가격 상승이 이끌었다. D램에서는 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 출하가 본격화되고 서버용 DDR5 판매가 크게 늘었다. 낸드에서도 321단 TLC 기반 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 판매가 확대되며 고부가 제품 중심의 성장세가 이어졌다. SK하이닉스는 이러한 성장세가 당분간 지속될 것으로 보고 있다. AI 투자가 빅테크를 넘어 일반 기업과 국가 단위로 확산하는 반면, 반도체 생산시설 확충에는 상당한 시간이 필요한 만큼 2030년까지 메모리 공급 부족이 이어질 것이라는 전망이다. 이에 따라 연말까지 청주 M15X의 생산능력을 최대한 끌어올려 HBM4 공급을 확대한다. 4분기에는 HBM4가 출하량과 매출 모두에서 HBM3E를 넘어 주력 제품으로 자리 잡을 것으로 예상했다. 미래 수요도 상당 부분 확보했다. 현재 글로벌 클라우드 서비스 제공업체(CSP)를 포함한 14개 고객사와 장기공급계약(LTA)을 체결했으며, 계약 물량은 2027년과 2028년 전체 생산능력의 50% 이상에 해당한다. 계약 가격은 합의된 범위에서 시장 상황을 반영하도록 설계했다. 회사는 이를 바탕으로 내년 용인 1기 팹 가동 등 설비투자 규모를 올해보다 크게 늘릴 계획이다. SK하이닉스 HBM 개발 연혁 [사진=SK하이닉스] ◆ 키옥시아 투자 수익 특별배당 현실화…100조 주주환원 사상 최대 실적에 따른 주주환원도 본격화한다. SK하이닉스는 올해 현금배당 30조원 이상, 자사주 매입 및 소각 60조원 이상 등 약 100조원 규모의 주주환원을 추진한다고 밝혔다. 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주들에게 돌려주겠다는 기존 약속을 이행하기 위한 조치다. 특히 주목할 부분은 키옥시아 투자 수익의 환원이다. 그동안 거론됐던 키옥시아 투자 성과의 주주환원이 실제 특별배당으로 구체화됐다. SK하이닉스는 올해 키옥시아 투자로 실현한 수익의 대부분을 주주들에게 돌려주기로 했다. 이날 이사회에서 결의한 3분기 현금배당은 총 14조원으로 주당 2만원이다. 이 가운데 1만원은 실적 개선에 따른 배당이며, 나머지 1만원은 키옥시아 투자 수익을 반영한 특별배당이다. 반도체 사업에서 벌어들인 이익뿐 아니라 투자로 확보한 수익까지 주주와 공유하는 구조다. 자사주 매입도 이어간다. 지난 8월 발표한 40조원 규모의 자사주 매입을 지난주 완료했으며 조만간 소각할 예정이다. 이날 추가로 결의한 자사주 매입 20조원 중 10조원은 주주환원 목적으로 전량 소각하고, 나머지 10조원은 임직원 보상에 활용한다. 임직원 보상용 자사주는 주주환원 규모에 포함되지 않는다. SK하이닉스는 앞으로도 영업실적을 바탕으로 배당 규모를 결정하되 대규모 투자 수익이 발생하면 특별배당으로 추가 환원하고, 자사주 매입도 매 분기 이어간다는 방침이다. mkyo@newspim.com 2026-10-28 08:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동