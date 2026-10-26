BMW, 신형 7시리즈·X5 국내 첫 공개…골프대회서 신차 선보여

AI 핵심 요약beta
- BMW코리아가 26일 레이디스 챔피언십에 4만명 이상을 모았다.
- 대회에는 LPGA·KLPGA 선수 84명이 출전해 나흘간 경기를 펼쳤다.
- BMW는 신형 7시리즈·X5와 전기차 iX3를 국내 최초 공개했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 주최한 'BMW 레이디스 챔피언십 2026'이 나흘간 4만명 이상의 관람객을 모으며 막을 내렸다. BMW는 대회 현장에서 신형 7시리즈와 X5를 국내 최초로 공개했다.
BMW코리아는 지난 22일부터 25일까지 해남 파인비치 골프링크스에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에 총 40171명의 갤러리가 방문했다고 26일 밝혔다.
이번 대회에는 미국여자프로골프(LPGA)와 한국여자프로골프(KLPGA) 소속 선수 84명이 출전했다. BMW코리아는 대회 기간 차량 전시와 고객 참여형 행사, 프리미엄 관람 프로그램 등을 운영했다.
특히 국내 출시를 앞둔 플래그십 세단 '더 뉴 BMW 7시리즈'와 스포츠 액티비티 비히클(SAV) '더 뉴 BMW X5'를 국내 최초로 공개했다. 차세대 전기차 플랫폼 '노이어 클라쎄'를 기반으로 한 '더 뉴 BMW iX3'도 전시했다.
MINI는 퍼팅 챌린지와 전기차 컨트리맨을 활용한 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트를 진행했다. 일반 관람객을 위한 'BMW 옥토버페스트 가든'과 프리미엄 고객 전용 라운지도 운영했다.
한상윤 BMW코리아 대표는 "세계 정상급 골프 경기와 BMW만의 브랜드 경험을 함께 선보일 수 있었다"며 "앞으로도 국내 골프 문화 발전과 고객 경험 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com