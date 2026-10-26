산업은행, 불법사금융 예방 릴레이 캠페인 참여

AI 핵심 요약beta
- 한국산업은행은 26일 불법사금융 피해 예방 캠페인에 참여했다
- 산업은행은 금융취약계층 보호와 포용금융 가치 확산을 다짐했다
- 박상진 회장은 다음 참여자로 금융연구원과 금융연수원을 지목했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국금융연구원·한국금융연수원 다음 주자로 지목
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행(회장 박상진)이 불법사금융의 위험성을 알리고 금융취약계층 보호와 포용금융의 중요성을 확산하기 위한 공익 캠페인에 참여했다.
한국산업은행은 불법사금융 피해 예방을 위한 '사람 살리는 금융 릴레이 캠페인'에 참여했다고 26일 밝혔다.
이번 캠페인은 서민금융진흥원이 주관하는 릴레이 방식의 공익 활동이다. 금융권을 비롯한 다양한 기관과 인사가 참여해 불법사금융에 대한 경각심을 높이고 금융의 공공적 역할과 포용금융의 가치를 사회 전반에 확산하는 데 목적을 두고 있다.
산업은행의 참여는 한국신용정보원 유수영 원장의 지목으로 이뤄졌다.
박상진 회장은 "금융은 국민의 일상과 경제활동을 뒷받침하는 중요한 기반"이라며 "이번 캠페인을 통해 포용금융의 중요성을 되새기고 금융취약계층의 권익 보호와 함께 금융의 공공적 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 말했다.
산업은행은 다음 릴레이 참여자로 한국금융연구원과 한국금융연수원을 지목하며 캠페인 확산에 동참해 줄 것을 요청했다.
peterbreak22@newspim.com