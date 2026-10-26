NH투자증권, '한미 이중거주자 세무리스크와 이중과세 방지 가이드' 세미나 진행

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11월 12일 여의도 본사서 美 시민권·영주권 보유 국내 거주 고객 대상

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 26일 '한미 이중거주자 세무리스크와 이중과세 방지 가이드' 세미나를 개최한다고 밝혔다.

NH투자증권에 따르면 이번 세미나는 오는 11월 12일 서울 여의도 NH투자증권 본사 4층 Creator Hall에서 진행되며, 미국 시민권·영주권을 보유하고 있거나 취득을 준비 중인 국내 거주 고객 등을 대상으로 한다.

NH투자증권 사옥. [사진=NH투자증권]

미국 시민권자와 영주권자는 국내에 거주하며 한국에 세금을 내더라도 미국 국세청(IRS)에 별도로 세금 신고를 해야 한다.

NH투자증권은 세무 사각지대에 놓이기 쉬운 국내 거주 미국 납세자들이 선제적으로 리스크를 점검하고 대비할 수 있도록 해당 세미나를 기획했다고 설명했다.

세미나에서는 한·미 양국의 복잡한 세금 기준을 알기 쉽게 설명하고, 실제 고객 문의가 집중되는 생활 밀착형 사례를 중심으로 실질적인 대응 방안을 제시한다.

주요 세션에서는 국내 펀드 및 ETF 투자의 미국 과세 방식, 가족법인 주주 참여 시 유의사항, 미국 유학·취업 자녀에 대한 학비 및 생활비 지원 범위 등 놓치기 쉬운 세무 쟁점들을 다룰 예정이다.

NH투자증권 Tax센터는 지난해 국내 금융사 최초로 역이민 자산관리 지원 서비스를 시작하며 크로스보더 택스(Cross-border Tax·국경 간 과세) 분야에서 차별화된 전문성을 구축해왔다.

서비스 출시와 함께 LA를 시작으로 홍콩, 뉴욕, 뉴저지에 이어 올해 싱가포르에 이르기까지 글로벌 주요 거점에서 역이민 세미나를 성공적으로 개최한 바 있으며, 이번 세미나를 통해 서비스 대상을 해외 교민에서 국내 거주 미국 납세자까지 확대한다. 강연은 국세청 출신 국제조세 전문가, 미국 세무사 등 Tax센터 전문가들이 맡는다.

김휘곤 NH투자증권 Tax센터장은 "국경을 넘어 형성된 자산일수록 양국의 세법을 종합적으로 살펴보고 관리하는 안목이 필수적"이라며 "해외 교민에서부터 국내 거주 고객까지 한·미 양국에 걸친 세무리스크를 사전에 점검하고, 개별 상황에 맞는 종합자산관리 솔루션을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com