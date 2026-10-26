넥슨 신작 '파레이돌리아', AGF서 한국어 시연

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26일 국내 이용자 대상 첫 공개

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 개발 중인 신작 게임 '파레이돌리아'를 26일 서브컬처 행사 'Anime X Game Festival(AGF) 2026'에 출품한다. 국내 이용자를 대상으로 한국어 시연 버전을 처음 선보이는 자리다.

'파레이돌리아'는 올해 '애니메 엑스포'와 '도쿄게임쇼'에서 해외 이용자들을 만난 데 이어 이번 행사에서 국내 진출을 알린다.

넥슨이 개발 중인 신작 게임 '파레이돌리아'를 26일 서브컬처 행사 'Anime X Game Festival(AGF) 2026'에 출품한다. [사진= 넥슨]

현장에는 게임 속 주요 공간인 '타소가레관'을 재현한 부스가 마련된다. 관람객은 게임 속 다양한 공간을 둘러보며 분위기를 체험하고 오리지널 노벨티를 만날 수 있다.

음성인식 기반의 인터랙션 콘텐츠도 선보인다. 관람객은 '메이츠'에게 말을 건네고 음성으로 가위바위보를 즐길 수 있으며 캐릭터와 직접 교류하는 체험을 통해 게임의 매력을 경험하게 된다.

'파레이돌리아'는 '블루 아카이브'를 개발한 넥슨게임즈 RX스튜디오의 신작으로 PC·콘솔·모바일 플랫폼에서 개발 중이다.

이세계 도시 '아니마시'에서 부흥센터장으로 부임해 '타소가레관'에서 생활하고 이상현상과 침식이 발생하면 탐험과 전투를 통해 문제를 해결하는 게임플레이가 특징이다. 언리얼 엔진 5 기반의 3D 그래픽과 '라이브 턴 배틀' 전투 시스템을 갖추고 있다.

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