미스토홀딩스, 이화여대와 신규 브랜드 전략 개발

AI 핵심 요약beta
- 미스토홀딩스는 26일 이화여대와 산학협력 프로젝트를 진행했다
- 대학생 12명은 시장·소비자 트렌드를 분석해 신규 브랜드 전략을 제안했다
- 미스토홀딩스는 학생 관점을 반영해 브랜드 포트폴리오 확장을 검토했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 미스토홀딩스가 대학생들의 시장 분석과 아이디어를 바탕으로 브랜드 포트폴리오 다각화 가능성을 살폈다. 기업이 검토하는 전략 과제에 미래 소비자인 학생들의 시각을 접목해 새로운 성장 기회를 찾는다는 취지다.
미스토홀딩스는 이화여자대학교 경영전략컨설팅학회 ECON과 지난 달 4일부터 이달 8일까지 산학협력 프로젝트를 진행했다고 26일 밝혔다.
프로젝트에는 ECON 소속 학생 12명이 참여했다. 두 팀으로 나뉜 학생들은 시장과 소비자 트렌드, 관련 산업의 특성을 조사하고 분석 결과를 신규 브랜드 전략 제안으로 구체화했다.
논의는 실제 기업 과제를 중심으로 이뤄졌다. 학생들은 조사한 내용을 사업 관점에서 검토하며 실무 경험을 쌓았고, 미스토홀딩스는 내부 검토에 학생들의 관점과 접근 방식을 더해 브랜드 확장 가능성을 탐색했다.
양측은 프로젝트를 통해 제안의 배경과 기업의 실무적 고려 사항을 공유했다. 지난 8일에는 협업을 마무리하며 참여 학생들의 노력과 기여에 감사를 전하는 상패·감사패 전달 행사도 열었다.
nrd@newspim.com