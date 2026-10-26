빗썸, 사내 첫 'AI 공모전' 성료…업무 활용 사례 107건 발굴

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 가상자산 거래소 빗썸이 사내 첫 AI 공모전인 'AI 꿀팁 있-Thumb?'을 마감하고, AI 활용 사례 107건을 발굴했다고 26일 밝혔다.

이번 공모전은 임직원이 실무에서 얻은 AI 활용 노하우를 공유해 업무 효율을 높이고자 기획됐다. 빗썸은 지난 8월 17일부터 31일까지 15일간 신청을 받아 임직원 110명으로부터 107건의 사례와 아이디어를 접수했다.

심사는 서류 심사와 두 차례의 발표 심사로 진행됐다. 서류 심사를 통과한 13건을 대상으로 심사위원 7명이 'AI 활용 수준'과 '조직 영향력'을 평가해 최종 수상작을 선정했다.

[사진=빗썸]

1등상은 IT부문 고주호 팀장이 수상했다. 고 팀장은 Claude Code의 토큰 사용 현황과 캐시 성능을 실시간 모니터링하는 도구를 개발했다. 해당 도구는 AI 사용을 일률적으로 제한하지 않고 업무에 적합한 모델을 선택해 캐시 활용을 최적화할 수 있도록 지원한다. 고 팀장은 실질적인 비용 절감 효과를 수치로 입증해 높게 평가받았다.

2등상은 IT부문 엄성렬 과장의 'AI 기반 SRE 장애 대응 자동화 플랫폼'이 선정됐다. 해당 플랫폼은 서비스 장애 발생 시 반복되던 업무를 AI로 자동화해 담당자가 원인 파악과 복구 작업에 집중할 수 있도록 구성됐다. 서비스 안정성 개선에 기여했다는 평가를 받았다.

3등상은 실무에 도입돼 적용 중인 5개 작품이 선정됐다. 수상작은 ▲MCP Server 중앙화 ▲AI 기반 정보유출 모니터링 플랫폼 ▲광고성 정보 사전 검토 도우미 ▲전략 파이프라인 자동화 ▲Upgrade Watcher(AI 기반 운영 자동화) 등이다.

4등상은 AI 관제 분석가 구축, AI 기반 취약점 영향도 분석 자동화 등 AI를 업무에 적용한 6개 작품에 돌아갔다. 나머지 참가작에는 참가상이 수여됐다.

포상금은 1등상 1000만원, 2등상 500만원, 3등상 작품당 300만원, 4등상 작품당 50만원이며, 참가상 수상자에게는 10만원 상당의 상품권이 지급된다.

빗썸 관계자는 "공모전을 통해 AI 활용 시도가 조직 내에 정착될 수 있는 가능성을 확인했다"며 "임직원이 다양한 업무 영역에서 AI를 활용할 수 있도록 관련 인프라를 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com