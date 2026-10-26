오비맥주, 전국 카스 판매 업소서 책임음주 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 오비맥주는 26일 전국 카스 판매업소에서 건전음주 캠페인을 진행했다
- 오비맥주는 점주에게 주류 판매수칙과 책임음주 문구 맥주잔을 전달했다
- 캠페인은 음주운전·청소년 판매 금지와 적정 음주 등을 안내했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 오비맥주가 음식점·주점 업주들과 함께 책임음주 문화 확산에 나선다. 소비자가 술을 구매하고 마시는 현장에서 주류 판매 수칙과 음주운전 예방의 중요성을 알린다는 취지다.
오비맥주는 '글로벌 건전음주의 날(Global Beer Responsible Day)'을 맞아 이달 전국 주요 카스 판매 업소에서 건전음주 캠페인을 진행한다고 26일 밝혔다.
캠페인은 직원들이 업소를 방문해 점주에게 주류 판매 가이드를 설명하고, 책임음주 메시지를 새긴 맥주잔을 전달하는 방식으로 운영한다. 맥주잔에는 '카스와 매 순간을 즐겁고 책임 있게'라는 문구를 담았다.
가이드는 음주 후 운전 금지와 청소년 대상 주류 판매 금지를 비롯해 음식과 함께하는 적정 음주, 논알코올 음료를 활용한 음주 선택 등을 안내한다.
글로벌 건전음주의 날은 오비맥주 본사인 AB인베브가 2010년 제정했다. 이후 매년 각국에서 책임음주를 주제로 캠페인을 이어오고 있다. 오비맥주는 카스 제로 등 논알코올 제품을 통해 소비자가 상황과 취향에 따라 음료를 선택할 수 있도록 상품군도 운영하고 있다.
한편 오비맥주는 지난 달 음주운전 예방 문화 확산을 위한 캠페인을 전개했다. 또한 지난 달 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 '건전음주 응원 캠페인'에는 1000여 명의 야구팬이 참여했다.
nrd@newspim.com