LG전자, LG채널서 신작 드라마 무료 서비스…FAST 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 26일 LG채널에 신작 드라마를 국내 FAST 독점 제공했다
- LG채널은 본방송 다음 날 무료 VOD로 드라마를 공개했다
- LG전자는 콘텐츠 제휴 확대로 웹OS 서비스 경쟁력을 강화했다
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CJ ENM 예능·일본 애니메이션 이어 독점 콘텐츠 확충
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 광고 기반 무료 스트리밍 서비스 'LG채널'의 콘텐츠 경쟁력 강화에 나선다. 신작 드라마를 국내 FAST(Free Ad-supported Streaming TV) 서비스 중 단독으로 제공하며 시청자 확보와 자체 스마트TV 플랫폼인 웹OS(webOS)의 서비스 확대를 추진한다.
LG전자는 지난 25일부터 LG채널에서 라이프타임의 새 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다'를 국내 FAST 서비스 중 단독 주문형비디오(VOD)로 제공한다고 26일 밝혔다. 정용화와 홍승희가 출연하는 이 작품은 멜로 장인 남자배우와 자신을 드라마 속 여주인공으로 믿는 여성이 만나 벌어지는 로맨스를 그린다. '선재 업고 튀어'의 윤종호 감독과 '닥터신'의 이승훈 감독이 공동 연출했다.
드라마는 지난 24일 라이프타임 채널에서 첫 방송됐으며, LG채널에는 매회 본방송 다음 날 공개된다. 이용자는 별도의 유료 구독 없이 광고를 시청하는 방식으로 무료로 감상할 수 있다. LG채널은 LG전자의 자체 스마트TV 플랫폼 웹OS를 기반으로 운영되며, 2016년 이후 출시된 LG 스마트TV와 모니터 등에서 이용할 수 있다.
LG전자는 최근 콘텐츠 공급사와의 협력을 통해 LG채널의 콘텐츠를 확대하고 있다. 지난달에는 '삼시세끼', '바퀴 달린 집', '스트릿 우먼 파이터', '응답하라' 시리즈 등 CJ ENM의 인기 예능과 드라마를 추가했다. 지난 8월에는 일본 애니메이션 전문 'A-Play' 채널을 국내 FAST 중 독점 출시해 '나루토', '스즈메의 문단속', '블랙잭' 등을 제공하고 있다.
정성현 LG전자 webOS광고사업담당 상무는 "독점 콘텐츠 확충을 통해 한국 LG채널의 경쟁력을 지속 강화하고자 한다"며 "앞으로도 여러 콘텐츠 공급사와 제휴·협력을 통해 새로운 콘텐츠를 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com