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사우디 리야드 공항, 2주 만에 부분 재개…후티 "여전히 공격 목표"

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  • 사우디아라비아가 25일 후티 공격으로 폐쇄한 리야드 공항 운항을 부분 재개했다
  • 후티가 추가 공격을 예고해 국제선 운항은 제한됐고 대부분 항공편이 취소됐다
  • 사우디 곳곳에서 미사일과 드론 공격이 발생해 요격 파편으로 2명이 다쳤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국제선 포함 운항 재개했지만 실제 항공편은 소수에 그쳐
남부 지역서 탄도미사일 요격 파편에 2명 부상

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 예멘의 친이란 후티 반군의 공격으로 폐쇄됐던 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 2주 만인 25일(현지시간) 국제선을 포함해 운항을 부분적으로 재개했다.

하지만 후티가 추가 공격을 예고한 가운데 실제 항공편 운항은 제한적으로 이뤄졌다. 리야드 외 다른 지역에서는 미사일 요격 과정에서 부상자도 발생했다.

블룸버그와 AFP 통신에 따르면, 이날 킹칼리드 공항 웹사이트에는 런던, 두바이, 베이징 등을 오가는 여러 항공편 운항 일정이 게시됐다.

사우디 국적 항공사인 사우디아(Saudia)와 플라이나스(Flynas)가 항공편을 운항했으며, 에어인디아와 에미레이트항공 등 외국 항공사들도 운항 일정에 포함됐다.

그러나 많은 글로벌 항공사가 여전히 운항 중단 조치를 유지하고 있어 리야드를 오가는 항공 교통은 크게 제한된 것으로 알려졌다.

AFP는 항공편 추적 사이트 플라이트레이더24를 인용해 소수의 항공편이 출발했지만 대부분은 취소됐다고 전했다.

킹칼리드 공항 측은 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "2026년 10월 25일 일요일부터 제1터미널은 국내선, 제2터미널은 국적 항공사가 운항하는 국제선 전용으로 지정될 예정"이라며 운영 재개 소식을 알렸다.

이에 대해 후티 대변인 야히야 사리 준장은 이날 성명에서 킹칼리드 공항은 여전히 군사적 공격 목표이며 "결코 안전하지 않을 것"이라고 밝혔다. 그러면서 여행객과 공항 직원, 항공사에 이곳을 이용하지 말라고 경고했다.

◆ 사우디 곳곳서 미사일·드론 공격…요격 파편에 2명 부상

로이터 통신에 따르면 사우디 민방위 당국은 이날 리야드를 비롯해 아브하, 하미스 무샤이트, 자잔, 나즈란에 긴급 경보를 발령했다가 몇 분 뒤 위험 상황이 해소됐다고 밝혔다.

사우디 주도 연합군은 드론 2대와 탄도미사일 1발이 리야드를 향해, 순항미사일 1발이 남부 하미스 무샤이트를 향해 발사됐다고 전했다. 이어 남부 지역을 향해 발사된 탄도미사일 10발을 요격했다고 밝혔다.

민방위 당국은 하미스 무샤이트와 아하드 라피다 상공에서 탄도미사일 2발을 요격하는 과정에서 발생한 파편으로 2명이 다치고 주거용 건물과 차량이 파손됐다고 전했다.

후티는 이날 킹칼리드 공항과 하미스 무샤이트, 자잔 등 사우디 내 여러 곳을 공격했다고 주장했다. 다만 후티가 주장한 공격이 사우디 측이 요격했다고 밝힌 미사일·드론 공격과 같은 것인지는 즉각 확인되지 않았다.

후티는 전날에도 킹칼리드 공항과 사우디 석유시설을 공격했다고 주장했으나, 사우디 당국은 이에 대해 직접 언급하지 않았다.

◆ 홍해 전략 요충지 장악 후 긴장 고조…휴전도 흔들

앞서 킹칼리드 공항은 지난 10일 후티의 공격으로 13명이 숨진 뒤 운영을 잠정 중단했다. 사우디 주도 연합군은 후티가 10월 1일부터 11일까지 이 공항을 20차례 공격했다고 밝혔다.

사우디는 후티가 지난달 홍해 연안의 전략 요충지를 장악하고 바브엘만데브 해협에 접근하자 후티에 대한 공습을 강화했다. 바브엘만데브 해협은 홍해와 아덴만을 잇는 주요 해상 교통로로, 세계 해상 물류와 에너지 수송에서 전략적 중요성이 큰 곳이다.

이번 교전 재개로 2022년 이후 대체로 유지돼 온 유엔 중재 휴전도 흔들리고 있다. 사우디는 후티 반군이 2014년 수도 사나를 장악하자 국제적으로 인정받는 예멘 정부를 지원하기 위해 2015년 연합군을 이끌고 내전에 개입했다.

사우디아라비아 아시르주 아브하의 아브하 국제공항에서 발생한 공격에 사람들이 반응하는 모습을 담은 CCTV 영상. 2026년 10월 15일 공개된 영상 자료의 캡처 화면이다. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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