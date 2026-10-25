'배드민턴 여제' 안세영, 신두 2-1로 꺾고 프랑스오픈 3연패...50연승·올해 10번째 우승

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(24·삼성생명)이 프랑스오픈 3연패를 달성하며 올 시즌 10번째 우승 트로피를 들어 올렸다. 최근 50연승을 질주하며 압도적인 기량을 이어갔다.

안세영은 25일(한국시간) 프랑스 트랑블레앙프랑스에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 여자 단식 결승에서 세계랭킹 11위 푸살라 신두(인도)를 게임스코어 2-1(16-21 21-11 21-12)로 꺾었다.

[이치노미야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=안세영이 23일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배드민턴 단체 일본과의 4강전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 psoq1337@newspim.com

이로써 안세영은 2024년과 2025년에 이어 프랑스오픈 3년 연속 우승에 성공했다. 2019년 첫 우승까지 포함하면 대회 통산 네 번째 정상이다.

올 시즌 10번째 우승이기도 하다. 안세영은 지난 3월 전영오픈(슈퍼 1000) 결승에서 왕즈이(중국)에게 0-2로 패한 것을 제외하면 출전한 대회마다 정상에 올랐다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 금메달을 획득했다.

특히 이번 우승으로 최근 50연승을 달성했다. 올 시즌 전적은 66승 1패로 승률 98.5%에 달한다.

이날 결승은 쉽지 않았다. 안세영은 1게임 초반부터 신두의 강력한 공격에 고전했다. 11-11 동점 상황에서 범실과 판단 실수가 겹치며 11-15로 뒤처졌다.

이후에도 신두의 높은 타점을 활용한 공격에 어려움을 겪었다. 점수 차를 좁히지 못한 안세영은 16-21로 첫 게임을 내줬다.

그러나 2게임부터 흐름이 달라졌다. 안세영은 초반 4-1로 앞서며 반격에 나섰지만, 신두의 추격을 허용해 8-7까지 쫓겼다.

이후 수비 집중력을 높이며 상대 공격을 받아냈고, 연속 득점으로 13-7까지 달아났다. 공격의 정확도도 살아나면서 격차를 더욱 벌렸다. 결국 21-11로 2게임을 따내며 승부를 원점으로 돌렸다.

마지막 3게임에서도 초반에는 신두에게 밀렸다. 안세영은 상대의 공격에 고전하며 5-8로 뒤졌지만, 연속 4득점에 성공하며 9-8로 역전했다.

이후 안세영은 끈질긴 수비와 날카로운 공격으로 주도권을 잡았다. 9-9에서 다시 6점을 연달아 따내며 15-9까지 달아났다.

[이치노미야 로이터=뉴스핌] 안세영이 지난달 28일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 천위페이와의 준결승전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다.

안세영은 경기 막판에도 상대 코트 구석구석을 공략하며 득점을 쌓았다. 신두의 범실까지 이끌어낸 안세영은 21-12로 마지막 게임을 마무리하며 역전 우승을 확정했다.

프랑스오픈 3연패와 시즌 10승을 동시에 달성한 안세영은 올해 단 한 차례 패배만 기록하며 여자 단식 세계 최강의 입지를 굳혔다.

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