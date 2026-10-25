전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.25 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

[르포] 빗줄기 뚫고 모여든 발길…남구 '군분로 야시장' 매출 효자

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 남구가 24일 무등시장 군분로에서 토요 야시장을 열었다
  • 비 오는 날씨에도 1.1㎞ 구간에 시민 발길과 인파가 이어졌다
  • 상인 34명은 야시장 이후 매출이 늘었다고 답했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"장사할 맛 난다" 상인들 웃음꽃

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구 무등시장에 군분로 토요 야시장이 열리면서 모처럼 활기가 띠었다.

지난 24일 토요 야시장이 펼쳐진 군분로 1.1㎞ 구간에는 비가 내리는 궂은 날씨에도 불구하고 시민들의 발걸음이 꾸준히 이어졌다.

2026 군분로 토요 야시장. [사진=전남광주특별시 남구]

대목을 앞둔 전통시장을 방불케 하듯 곳곳에 인파가 몰리면서 시장은 시끌벅적한 분위기로 달아올랐다.

상인들은 손님을 향해 "우리 집이 제일 맛있다"며 넉살 좋게 말을 건넸다. 서비스 메뉴를 건네며 손님을 챙기는 모습도 눈에 띄었다. 상인들의 넉넉한 인심과 손님들의 웃음이 어우러지며 야시장 특유의 정겨움을 더했다.

비가 내린 탓에 야외보다는 점포 안에서 음식을 즐기는 손님이 많았다. 일부 음식점은 빈자리를 찾기 어려울 정도로 붐볐다. 종업원들은 쉴 새 없이 주문을 받고 음식을 나르며 분주하게 움직였다. 천막 아래 놓인 야외 테이블에도 손님들이 자리를 채웠다. 얼굴이 붉어진 시민들은 호탕하게 웃으며 이야기꽃을 피웠다.

순댓국집 한 상인은 "비가 와도 야시장 열리면 손님들이 꾸준히 찾아줘서 좋다"며 "정신없이 바쁘긴 해도 이렇게 시장에 활기가 도는 걸 보니 장사할 맛 난다"고 방긋 웃었다.

분식집을 운영하는 한 상인은 "평소보다 손님이 확실히 많다. 야시장이 열리니까 시장 전체가 살아나는 것 같다"며 "비가 와서 걱정했는데 그래도 찾아주시는 분들이 많아 다행이다"고 했다.

이 같은 상권 활성화 효과는 설문조사에서도 증명된다.

남구가 지난해 9~10월 야시장에서 먹거리 부스를 운영한 상인 64명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 응답자 50명 중 34명이 야시장 전후를 비교해 매출 증대가 이뤄졌다고 답했다.

매출 50% 이상 증가는 10명, 10~50% 사이는 24명으로 나타났다. 이들의 일 평균 매출액은 133만원으로 파악됐다.

하루 동안 400만원가량의 최대 매출을 올린 사례도 있었다.

토요 야시장은 올해로 3년 차에 접어들었으며 무등시장 상인회와 무등시장 문화관광형시장 육성 사업단 주최·주관으로 펼쳐졌다.

지난 17일부터 오는 31일까지 매주 토요일 열리며 국악과 사물놀이, 통기타 거리 공연 등 다채로운 무대가 시장 곳곳에서 펼쳐진다.

bless4ya@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
펜싱 구본길, 25년 선수 생활 마침표 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 올림픽 금메달 3개와 아시안게임 금메달 6개를 목에 걸었던 한국 펜싱 남자 사브르의 전설 구본길(37)이 25년간의 선수 생활을 마무리했다. 구본길은 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이번 전국체육대회를 끝으로 25년간 이어온 선수 생활을 마무리했다"며 현역 은퇴를 발표했다. [서울=뉴스핌] 파리 올림픽 펜싱 사브르 국가대표로 활약했던 구본길. [사진=대한체육회] 지난 5월 인천에서 열린 SK텔레콤 그랑프리를 끝으로 태극마크를 내려놓은 구본길은 이달 16일부터 21일까지 열린 제107회 전국체육대회에 부산광역시청 소속으로 출전했다. 남자 일반부 개인전과 단체전을 마지막으로 선수 생활에 마침표를 찍었다. 2008년 성인 국가대표로 발탁된 구본길은 18년간 한국 남자 사브르의 중심에서 활약했다. 한때 개인 세계랭킹 1위에 올랐으며, 올림픽과 아시안게임 등 주요 국제대회에서 수많은 메달을 수확했다. 특히 2012 런던, 2020 도쿄, 2024 파리 올림픽에서 남자 사브르 단체전 금메달을 획득하며 3연패를 이끌었다. 2016 리우데자네이루 대회에서는 남자 사브르 단체전이 열리지 않았다.  아시안게임에서도 뚜렷한 발자취를 남겼다. 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 남자 사브르 개인전 3연패를 달성했다. 단체전에서도 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회까지 3회 연속 정상에 올랐다. 아시안게임 통산 금메달은 6개다. 남자 수영 박태환, 여자 펜싱 남현희 등과 함께 한국 선수 역대 최다 금메달 타이기록을 보유하고 있다. 세계선수권대회에서는 단체전 금메달 4개를 차지했고, 아시아선수권대회에서도 개인전 7개와 단체전 10개를 포함해 총 17개의 금메달을 목에 걸었다. 선수 생활을 마친 구본길은 지도자 등 새로운 역할을 통해 한국 펜싱 발전에 기여하겠다는 계획이다. football1229@newspim.com 2026-10-25 14:42
사진
김정은, 1년만에 중국 방문 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 김정은 북한 국무위원장이 24일 중국을 전격 방문했다. 통일부에 따르면 김 위원장은 이날 신압록강대교를 거쳐 중국 랴오닝성 단둥에 도착한 것으로 전해졌다. 김정은 북한 국무위원장 [사진=북한매체 종합] 김 위원장은 이날 오전 평양에서 열차를 이용해 신의주를 방문한 후, 신의주에서 신압록강대교를 이용해 단둥으로 이동한 것으로 알려졌다. 신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로 교량이다. 지난 15일 공식 개통된 바 있다. 앞서 일본 교도통신은 외교 소식통을 인용해 단둥의 일부 지역에서 엄격하게 교통을 통제했고 북한 고위급 인사 방문과 관련된 조치라는 관측이 나온다고 보도했다. 김 위원장의 이번 방중은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 베이징을 방문한 지 약 1년 만에 이루어진 전격적인 행보다. 오는 25일은 한국전쟁 당시 중국이 북한에 지원군을 보내 참전한 지 76주년이 되는 날이다. 이를 기념해 김 위원장이 중국에 방문하는 것으로 분석된다. 시진핑 중국 국가주석과 정상회담이 성사되면 지난 6월 시 주석의 평양 방문 이후 4개월 만의 북·중 정상 회동이 된다. yuniya@newspim.com 2026-10-24 15:57

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동