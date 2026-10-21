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전남광주특별시, 광주김치축제 연계 23~25일 도시농부 축제 개최

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AI 핵심 요약

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  • 전남광주통합특별시는 21일 광주청사서 도시농부 축제를 연다고 밝혔다
  • 광주시는 23일부터 25일까지 체험·전시와 맞춤교육을 진행한다
  • 어린이·다문화가정 프로그램과 세미나·공연도 함께 마련했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광주청사 잔디광장…반려식물 만들기·치유농업 세미나 풍성

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 광주에서 시민들이 농업의 가치와 매력을 직접 경험할 수 있는 도시농부 축제가 열린다.

전남광주통합특별시는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 광주청사 잔디광장 일원에서 '2026 광주 도시농부 축제'를 개최한다고 21일 밝혔다.

광주도시농부 홍보물. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.21 bless4ya@newspim.com

'누구나 시작하는 도시농업…오늘, 도시에서 농부할래?'를 주제로 열리는 이번 축제는 광주김치축제와 연계해 마련됐다. 한국원예치료복지협회 광주특별시지회가 주관하며 마스터가드너와 치유농업협회, 청년농업인 단체, 지역대학 등 도시농업 관련 기관·단체가 참여한다.

행사장에서는 반려식물과 허브미스트 만들기, 손수건 염색 등 체험 프로그램과 도시농업 홍보 전시가 진행된다. 전문가의 1대1 맞춤교육도 마련해 시민들에게 생활 속 도시농업 실천법을 안내한다.

어린이집 원아들이 상추 화분을 만드는 '어린이 도시농부학교'와 지역대학 연계 기후위기 체험도 운영한다. 중앙아시아 다문화가정 프리마켓과 헤나 염색 체험을 통해 세대와 문화를 아우르는 교류의 장도 조성한다.

24~25일에는 도시농업의 치유 기능과 텃밭정원 치유 프로그램, 도시농업의 미래 등을 주제로 세미나가 열린다. 도시농부들의 농악놀이 공연과 추수감사 음악회도 축제 분위기를 더할 예정이다.

배귀숙 도시농업과장은 "도시텃밭과 치유농업, 반려식물 등 도시농업의 다양한 분야를 체험하고 배울 수 있도록 준비했다"며 "농업의 가치와 지속가능한 환경의 중요성을 되새기고 지역 공동체가 화합하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com

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고물가·고금리 시대… 월가가 주목하는 '네가지 상품' 이 기사는 10월 20일 오후 1시29분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [편집자주] 미국 금융위기 이후 약 20년간 글로벌 자산시장의 핵심 축이었던 저물가·저금리의 골디락스가 막을 내렸다. 미국을 필두로 한 주요국의 눈덩이 재정적자와 국채 공급 과잉, 지정학적 충돌로 인한 공급망 재편과 끈적끈적한 물가, 인공지능(AI) 주도권을 잡기 위한 빅테크의 폭발적인 회사채 발행이 금리 방향을 돌려 놓았다. 금리가 이른바 '더 높이 더 오래(higher for longer)' 고착화되는 패러다임 변화 속에 투자 공식도 바뀌고 있다. 현금성 파킹부터 조달 비용 상승을 견디는 우량주까지 미국 상장지수펀드(ETF)가 제공하는 투자 기회를 탐색해 본다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 최근 미국 금리가 '더 높이 더 오래' 머무르는 데는 완고하게 높은 인플레이션과 무관하지 않다. 전쟁으로 인한 유가 상승과 산업 전반으로 확산된 파장은 미국 10년물 국채 수익률을 5% 선으로 밀어 올린 주요인이라는 데 이견의 여지가 없다. 중동 지정학적 긴장과 에너지 쇼크, 여기에 인공지능(AI) 투자 낙수효과로 인한 성장 지표가 맞물리며 금리 상승에 힘을 실어주는 모양새다. 월가가 고금리 대응과 함께 인플레이션에 대한 방어막을 세우는 데 잰걸음을 하는 이유도 여기에 있다. 투자은행(IB) 업계는 인플레이션 상승률을 연방준비제도(Fed)의 목표 수준인 연 2%로 되돌리는 일이 생각보다 오래 걸릴 것이라는 데 한 목소리를 낸다. 월스트리트저널(WSJ)을 포함한 주요 매체와 경제학자들은 물가 우려와 늘어나는 연방 부채 부담이 맞물리면서 미국 10년물 국채 수익률이 5% 안팎에서 장기간 머무는 시나리오를 점친다. 투자은행(IB) 업계는 인플레이션 상승에 대응하기 위한 자산으로 실물 원자재와 물가연동채권(TIPS), 인프라 자산 그리고 금리 상승 헤지 펀드 등 크게 네 가지를 제시한다. 물가연동채권(TIPS)은 미국 소비자물가지수(CPI)와 연동해 채권 원금과 이자를 맞춰 올려주는 채권으로, 대표적인 인플레이션 헤지 자산이다. 물가와 금리 상승에 방어막 제공하는 ETF [AI 일러스트 = 황숙혜 기자] 미국 상장지수펀드(ETF) 가운데 해당 채권에만 집중 투자하는 상품으로 TIP(iShares TIPS Bond ETF)이 대표적이다. 세계 최대 자산운용사 블랙록이 2003년 12월 출시한 펀드는 TIPS ETF의 대명사 격이다. 시장 조사 업체 ETFDb에 따르면 총 운용 자산(AUM) 규모가 144억달러를 웃돌고, 최근 1개월 사이 일평균 거래량이 208만주로 파악됐다. 생성형 인공지능(AI) 모델의 관련 자료 분석에 따르면 TIPS는 미국 재무부가 발행하는 물가연동채권으로, 일반 채권과 달리 인플레이션 상승에 맞춰 채권의 가치가 변동된다. 이 같은 설계로 인해 물가 상승 시기에 채권의 구매력 저하를 일정 부분 방어한다. 미국 10년물 국채 수익률 [자료=블룸버그] 물가가 오르면 채권의 원금이 그만큼 늘어나기 때문에 일반적인 채권과 마찬가지로 쿠폰 금리가 고정돼 있지만 이자율 산출의 기준이 되는 원금이 확대되고, 이자 금액도 함께 증가하는 구조를 보인다. TIP는 ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond를 벤치마크로 추종하고, 잔존 만기가 1년 이상인 물가연동채권에 고르게 분산 투자한다. 포트폴리오에는 미국 정부가 보증하는 AAA 등급의 국채가 거의 100%에 이르는 비중을 차지하고 있어 신용 위험이 거의 없다. 운용 보수 역시 연 0.18%로 낮은 수준이고, 매달 분배금을 지급하는 월 배당 구조다. ETFDb에 따르면 최근 1년 사이 TIP은 총 수익률 기준으로 1.55%의 손실을 냈고, 연초 이후로도 0.69% 손실을 기록했다. AI 모델의 데이터 분석에 따르면 최근 1년 사이 미국 금리가 빠른 속도로 오른 결과로 풀이된다. TIP의 유효 듀레이션은 6.17년으로, 시장 금리가 1%포인트 상승할 때 채권 가치가 6.17% 떨어진다는 의미다. 물가가 상승해 채권 원금이 늘어나는 속도보다 연준의 긴축과 고금리 장기화로 인해 채권 가격이 떨어지는 속도가 더 빨랐기 때문에 총 수익률 기준으로 손실을 냈다는 설명이다. TIPS와 TIP은 인플레이션 상승을 방어하지만 시장 금리가 급격하게 오르는 과정에 손실을 보는 독특한 이중 구조를 지닌다고 시장 전문가들은 지적한다. TIPS도 여전히 채권이기 때문에 듀레이션 리스크를 피할 수는 없다는 얘기다. 하지만 TIPS와 TIP이 물가 헤지에 실패한 자산이라고 보는 것은 타당하지 않다. 만기까지 보유하거나 듀레이션을 조절하면 헤지 기능이 작동하기 때문이다. 월가는 물가가 큰 폭으로 뛰면서 연준이 금리를 과격하게 올릴 경우 듀레이션이 매우 짧은 단기물 TIPS로 전환하는 전략을 추천한다. 모하메드 엘-에리언 알리안츠 수석 경제 자문관은 최근 자신의 페이스북 계정에 "금리 상승으로 인해 TIPS의 실질 수익률, 즉 물가 상승률을 제외하고 순수하게 챙기는 이자가 연 2.9%선까지 뛰었다"며 "이는 과거 평균치인 1.3%를 크게 상회하는 수치로, TIPS를 매입해 만기까지 보유하는 투자자들이 소비자물가 상승률에 연 2.9%의 실질적인 구매력 방어망을 확보하는 셈"이라고 전했다. 평균 유효 듀레이션이 긴 TIP의 단점을 보완한 상품이 STIP(iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF)다. 블랙록이 2010년 12월 출시한 펀드는 잔존 만기가 5년 미만인 채권만 포트폴리오에 편입한다. 이 때문에 펀드의 유효 듀레이션은 2.24년에 불과하다. 뱅가드의 VTIP(Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) 역시 단기물 TIPS로 포트폴리오를 운용한다. TIP의 경우 시장 금리가 1%포인트 오를 때 가격이 6.17% 하락하지만 STIP의 경우 2.24% 떨어지는 데 그치는 셈이다. 듀레이션이 짧은 만큼 금리 상승에 따른 채권 가격 하락이 제한적이고 운용 보수가 연 0.03%로 TIP보다 낮아 장기 보유에 유리하다는 평가다. AI 모델의 공식 보고서 분석에 따르면 연준이 금리를 적극적으로 인상하는 국면에는 TIP보다 듀레이션이 짧은 STIP의 자산 가치 방어 효과가 훨씬 높다. 블랙록의 보고서는 STIP이 초저변동성 현금성 자산에 가깝게 움직인다고 소개한다. 인플레이션에 따라 매월 원금이 보정되는 동시에 가격 변동성이 극도로 제한되기 때문에 위험 회피 성향이 강한 개인이나 기관 투자자들이 고물가 시기에 현금을 파킹하는 용도로 적합하다는 설명이다. 금리 인하 국면에는 TIP과 STIP의 명암이 달라진다. 듀레이션이 긴 TIP은 금리 하락에 따른 가격 상승 효과를 보지만 STIP은 가격 상승이 상대적으로 낮은 수준에 그친다.   shhwang@newspim.com 2026-10-21 08:00
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스페이스X, 테슬라와 합병된다고? [서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 스페이스X(SPCX)와 테슬라(TSLA)가 합병 여부를 검토할 특별위원회를 각각 구성한 것으로 발표됐다. 두 회사를 모두 이끄는 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 20일(현지시간) 스페이스X의 상장 후 두 번째 결산설명회에서 합병 논의 사실을 공개했다. 또 스페이스X는 올해 4분기 설비투자 규모가 3분기 대비 2배가량 늘어날 것으로 전망했다. ◆"양사 합병, AI 협업서 이점" 일론 머스크 CEO는 양사의 합병 성사를 단정하지 않으면서도 합병의 이점을 강조했다. 그는 두 회사를 합치는 데 상당한 장점이 있다고 생각한다면서 '초지능(미국 정부가 AI<인공지능>를 대체한 새 명칭; SI) 소프트웨어 개발에서 협력해 얻을 것이 많다고 말했다. 다만 일각에서 합병을 확정된 일로 여기는 데 대해서는 과장된 해석이라고 말했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자 [사진=블룸버그통신] 합병 논의는 머스크 CEO를 배제한 특별위원회가 맡는다. 머스크 CEO는 자신이 이해충돌 당사자여서 특별위원회 논의에 참여하지 않는다고 설명했다. 두 위원회는 아직 합병 조건에 합의하지 않은 상태다. 머스크 CEO는 합병에 주주들의 지지가 필요하다면서 테슬라의 경우 투표에 참여한 주주의 과반이 아니라 전체 주주의 50% 승인을 받아야 한다고 말했다. ◆"테라팹 2028년 3~4분기 양산" 두 회사는 이미 다수의 사업 거래 관계를 맺고 있다. 스페이스X는 테슬라 전기차 사이버트럭을 1억달러어치 넘게 구매했다. xAI는 테슬라 대형 에너지저장장치(축전장치)의 주요 고객이다. 두 회사는 투자자 기반이 상당 부분 겹치고 일부 인력도 일부 공유한다. 합병이 성사되면 시가총액 약 2조달러의 스페이스X와 1조5000억달러에 육박하는 테슬라가 하나가 되면서 사상 최대 규모의 기업 결합으로 기록될 전망이다. 양사는 반도체 공장 테라팹도 공동 추진하고 있다. 테라팹은 TSMC 등 기존 공급사만으로는 부족한 최첨단 AI 칩을 대량 생산하기 위한 시설이다. 머스크 CEO는 내년 5~6월 첫 시험 칩을 가동하고 2028년 3분기나 4분기 본격 양산에 들어갈 수 있을 것으로 내다봤다. ASML 등 장비 공급사들이 납품 일정을 앞당긴 덕분이라는 설명이다. 다만 일정이 매우 공격적이어서 오차가 클 수 있다고 덧붙였다. ◆AI 매출, 스타링크 사업 추월 AI 사업은 스페이스X의 3분기 매출 증가를 주도했다. 매출은 145억8000만달러로 전년 동기 대비 161% 늘어 LSEG 집계 추정치 컨센서스 127억2000만달러를 상회했다. 증가분 약 90억달러 가운데 67억달러를 xAI 기반 AI 사업부문 스페이스XSI가 차지했다. 스페이스XSI 매출은 75억6000만달러로 처음으로 스타링크 위성통신 부문을 웃돌았다. 회사 전체 최종손익은 흑자를 기록했고 그 규모는 44억달러였다. 미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 건물 [사진=블룸버그통신] 스페이스X 경영진은 AI 연산 계약 확대를 전제로 성장 전망치를 대폭 상향했다. 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)는 향후 6개월간 연산 능력 계약의 가시성이 높아졌다는 점을 근거로 내년 1분기 매출 전망치를 350억달러(전망 범위 중앙값)로 내놨다. LSEG 집계 추정치 컨센서스 222억달러를 대폭 웃돈다. 머스크 CEO는 내년 말 연간반복매출(ARR)이 5000억~1조달러가 될 것으로 내다봤다. ◆4분기 설비투자 배증 전망 AI 데이터센터 증설로 스페이스X의 설비투자는 4분기에 두 배 가까이 늘어날 전망이다. 존슨 CFO는 신규 연산 용량 가동을 이유로 4분기 설비투자 전망치를 375억달러(전망 범위 중앙값)로 제시했다. 3분기 설비투자는 195억9000만달러로 AI 설비투자가 164억달러를 차지했다. 머스크 CEO는 3분기 말 1.7GW(기가와트)였던 연산 용량이 연말 2.75GW(전망 범위 중앙값)로 늘어날 것으로 내다봤다. 증설 자금 조달에는 차입 확대가 동반될 전망이다. 존슨 CFO는 영업현금흐름, 회사채 발행·대출, 공급사·고객사와의 협력 순으로 자금을 마련하겠다면서 여러 자금조달원(금융기관)과 협의 중이라고 말했다. 차입을 늘리더라도 투자등급에 걸맞은 재무 구조는 유지하겠다는 방침이다. 앞서 파이낸셜타임스(FT)는 스페이스X가 엔비디아 칩 구매 자금 약 400억달러를 은행 대출과 회사채로 조달하는 방안을 추진 중이라고 보도했다. bernard0202@newspim.com     2026-10-21 07:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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