전남광주특별시, 광주김치축제 연계 23~25일 도시농부 축제 개최

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 21일 광주청사서 도시농부 축제를 연다고 밝혔다
- 광주시는 23일부터 25일까지 체험·전시와 맞춤교육을 진행한다
- 어린이·다문화가정 프로그램과 세미나·공연도 함께 마련했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 광주에서 시민들이 농업의 가치와 매력을 직접 경험할 수 있는 도시농부 축제가 열린다.
전남광주통합특별시는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 광주청사 잔디광장 일원에서 '2026 광주 도시농부 축제'를 개최한다고 21일 밝혔다.
'누구나 시작하는 도시농업…오늘, 도시에서 농부할래?'를 주제로 열리는 이번 축제는 광주김치축제와 연계해 마련됐다. 한국원예치료복지협회 광주특별시지회가 주관하며 마스터가드너와 치유농업협회, 청년농업인 단체, 지역대학 등 도시농업 관련 기관·단체가 참여한다.
행사장에서는 반려식물과 허브미스트 만들기, 손수건 염색 등 체험 프로그램과 도시농업 홍보 전시가 진행된다. 전문가의 1대1 맞춤교육도 마련해 시민들에게 생활 속 도시농업 실천법을 안내한다.
어린이집 원아들이 상추 화분을 만드는 '어린이 도시농부학교'와 지역대학 연계 기후위기 체험도 운영한다. 중앙아시아 다문화가정 프리마켓과 헤나 염색 체험을 통해 세대와 문화를 아우르는 교류의 장도 조성한다.
24~25일에는 도시농업의 치유 기능과 텃밭정원 치유 프로그램, 도시농업의 미래 등을 주제로 세미나가 열린다. 도시농부들의 농악놀이 공연과 추수감사 음악회도 축제 분위기를 더할 예정이다.
배귀숙 도시농업과장은 "도시텃밭과 치유농업, 반려식물 등 도시농업의 다양한 분야를 체험하고 배울 수 있도록 준비했다"며 "농업의 가치와 지속가능한 환경의 중요성을 되새기고 지역 공동체가 화합하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com