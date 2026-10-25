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이재성, 머리로 시즌 1호골…마인츠, 홈에서 브레멘에 2-3 고배

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  • 이재성은 24일 브레멘전에서 시즌 첫 골을 기록했다
  • 마인츠는 이재성의 추격골에도 브레멘에 2-3으로 패했다
  • 마인츠는 3승1무3패 승점 10점으로 리그 7위에 머물렀다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 독일 프로축구 분데스리가 마인츠의 국가대표 미드필더 이재성이 시즌 첫 골을 터뜨렸으나 팀은 1점 차 패배를 당했다.

이재성은 24일(현지시간) 독일 마인츠 메바 아레나에서 열린 2026-2027 독일 분데스리가 7라운드 베르더 브레멘과의 홈 경기에 선발 출전해 1-3으로 끌려가던 후반 18분 추격 골을 기록했다. 오른쪽 측면에서 앙토니 카시가 올린 오른발 크로스를 이재성이 문전에서 감각적인 헤딩 슈팅으로 연결해 골망을 갈랐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이재성이 24일(현지시간) 2026-2027 독일 분데스리가 7라운드 베르더 브레멘과의 홈 경기에서 추가골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=마인츠 SNS] 2026.10.25 psoq1337@newspim.com
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 24일(현지시간) 2026-2027 독일 분데스리가 7라운드 베르더 브레멘과의 홈 경기에서 추가골을 넣은 이재성. [사진=마인츠 SNS] 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

올 시즌 리그 7경기, 공식전 8경기 만에 터진 이재성의 시즌 마수걸이 골이다. 이재성은 전반 18분 헤더 슈팅과 후반 7분 발리 슈팅으로 상대 골문을 연달아 위협하는 등 공수 양면에서 활발한 움직임을 보였다.

하지만 마인츠는 경기 초반 수비 실책으로 힘든 경기를 했다. 전반 7분과 전반 25분 브레멘 니클라스 퓔크루크에게 페널티킥으로만 연속 2골을 내주며 끌려갔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이재성이 24일(현지시간) 2026-2027 독일 분데스리가 7라운드 베르더 브레멘과의 홈 경기에서 볼을 다투고 있다. [사진=마인츠 SNS] 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

마인츠는 전반 33분 카시의 헤딩골로 한 골을 따라붙은 채 전반을 마쳤다. 후반 16분 뤼도빗 레이스에게 중거리 슛 추가골을 내주며 1-3으로 격차가 벌어진 직후 이재성이 곧바로 추격골을 터뜨렸으나 거기까지였다.

이재성은 후반 30분 랜스퍼드예보아 쾨니히스되르퍼와 교체 아웃됐고 마인츠는 남은 시간 끝내 동점골을 뽑아내지 못한 채 안방에서 패배의 쓴맛을 봤다.

마인츠는 3승 1무 3패(승점 10)를 기록하며 리그 7위에 머물렀고 승점 3을 보탠 브레멘(승점 12)이 6위로 올라섰다.

psoq1337@newspim.com

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