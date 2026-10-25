[현장 인터뷰] '우승 이끈 한 방' FC서울 문선민 "MVP 욕심 없다, 동료들 밀어줄 것"

[상암=뉴스핌] 남정훈 기자 = "저는 MVP 욕심이 없습니다. 동료들이 받을 수 있도록 돕고 싶습니다."

FC서울의 10년 만의 K리그1 우승을 이끈 문선민이 개인상보다 동료들의 성공을 앞세웠다. 강원FC전에서 강력한 중거리 슈팅으로 선제골을 터뜨린 그는 우승의 기쁨을 만끽하면서도 남은 시즌 정승원과 클리말라의 최우수선수(MVP) 수상을 돕겠다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 서울의 문선민이 24일 열린 강원과의 경기에서 선제골을 넣었다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.24 wcn05002@newspim.com

서울은 24일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 33라운드 강원과의 홈경기에서 1-1로 비겼다. 이날 무승부로 서울은 20승 7무 6패(승점 67)를 기록했다. 같은 시간 2위 울산 HD가 포항 스틸러스와 2-2로 비기면서 두 팀의 승점 차는 16점으로 유지됐고, 서울은 남은 5경기 결과와 관계없이 우승을 확정했다.

서울이 K리그1 정상에 오른 것은 2016년 이후 10년 만이다. 전신인 안양 LG 시절을 포함하면 통산 7번째 우승이다.

이날 문선민은 후반 시작과 함께 교체 투입돼 공격에 활력을 불어넣었다. 후반 13분 안데르손의 패스를 받은 문선민은 페널티지역 부근에서 강력한 오른발 슈팅으로 강원의 골망을 흔들었다. 서울은 후반 20분 강준혁에게 동점골을 허용하며 승리를 놓쳤지만, 문선민의 득점은 우승을 눈앞에 둔 홈 팬들에게 가장 짜릿한 순간이었다.

문선민은 경기 후 기자회견에서 "파이널 라운드에 들어가기 전에 결과를 내고 싶었다. 오늘 승리하지는 못했지만 우승을 확정할 수 있는 경기를 만들었다"라며 "많은 팬이 응원하러 와주셔서 정말 감사하다"라고 소감을 밝혔다.

골 장면을 돌아보면서는 특유의 유쾌한 입담을 뽐냈다. 문선민은 "제 슈팅이 좋지 않다는 사실을 다른 팀들도 알고 있을 것이라고 생각했다. 그런데 강원 수비수들이 너무 뒤로 물러서더라"라며 웃었다. 이어 "그래서 한번 보여주겠다는 생각으로 있는 힘껏 찼다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] FC서울 우승의 핵심 멤버 문선민. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.24 wcn05002@newspim.com

문선민은 이날 득점으로 올 시즌 4골 8도움을 기록했다. 득점뿐 아니라 동료들에게 기회를 만들어주는 역할까지 수행하며 서울의 우승에 힘을 보탰다.

그러나 MVP에 대한 질문에는 자신의 이름을 앞세우지 않았다. 문선민은 "저는 욕심이 없다. 울산과 전북이 우승했을 때도 MVP는 우승팀에서 나와야 한다고 생각했다"라며 "이번에도 마찬가지다. 서울에서 수상자가 나와야 한다"라고 강조했다.

이어 "김진수나 정승원, 클리말라 등 누가 후보로 나가더라도 충분한 자격이 있다"라며 "단순히 우승한 것이 아니다. 10년 만에 정상에 올랐고, 파이널 라운드가 시작되기도 전에 5경기를 남겨두고 우승을 확정했다. 이런 부분을 좋게 평가해주셨으면 한다"라고 말했다.

특히 남은 시즌 동료들의 개인 기록을 돕겠다는 뜻을 밝혔다. 문선민은 "(정)승원이와 클리말라가 MVP 후보로 나간다면 최대한 밀어주고 싶다"라며 "좋은 패스를 통해 동료들이 공격포인트를 쌓을 수 있도록 돕겠다"라고 다짐했다.

문선민이 강조한 것은 개인 기록보다 팀의 성공이었다. 서울은 올 시즌 공격진의 활약뿐 아니라 선수단 전체의 조직력과 헌신을 앞세워 정상에 올랐다. 문선민 역시 교체 출전과 선발 출전을 가리지 않고 맡은 역할을 수행하며 힘을 보탰다.

[서울=뉴스핌] 서울의 문선민이 24일 열린 강원과의 경기에서 선제골을 넣었다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.24 wcn05002@newspim.com

주장 김진수의 역할을 높이 평가하기도 했다. 문선민은 "우리 팀에는 외국인 선수들이 많다. 서로 문화가 다르기 때문에 소통이 쉽지만은 않다"라며 "그런데 (김)진수가 그 부분에서 정말 큰 역할을 했다"라고 설명했다.

이어 "선발 명단만 봐도 외국인 선수가 5명이나 있다. 서로 다른 문화를 가진 선수들이 한 팀으로 움직일 수 있었던 데에는 진수의 역할이 컸다"라고 덧붙였다.

우승을 확정했다고 해서 남은 시즌을 가볍게 치를 생각도 없다. 문선민은 "우승이 확정됐지만 끝난 것이 아니다. 고참 선수들이 경기장에서 더 좋은 모습을 보여줘야 후배들도 따라온다고 생각한다"라고 강조했다. 이어 "그게 고참 선수의 역할이라고 생각한다. 남은 경기에서도 좋은 모습을 보여주고 싶다"라고 말했다.

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