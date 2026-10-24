[핌in상암] '3년 만에 우승' 김기동 감독 "서울서 오래 하고 싶은 마음 변함없다"

[상암=뉴스핌] 남정훈 기자 = "3년 안에 우승하겠다는 약속을 지켜 기쁩니다."

FC서울을 10년 만의 K리그1 정상으로 이끈 김기동 감독이 3년 전 팬들과 나눴던 약속을 지켰다. 부임 당시 자신 있게 외쳤던 우승을 현실로 만든 김 감독은 기쁨을 감추지 않으면서도 더 높은 목표를 향해 나아가겠다는 의지를 드러냈다.

[서울=뉴스핌] FC서울 감독 부임 후 3년 만에 우승을 차지한 김기동 감독. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.24 wcn05002@newspim.com

김 감독이 이끄는 서울은 24일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 33라운드 강원FC와의 홈경기에서 1-1로 비겼다.

이날 무승부로 서울은 20승 7무 6패(승점 67)를 기록했다. 같은 시간 2위 울산 HD가 포항 스틸러스와 2-2로 비기면서 두 팀의 승점 차는 16점으로 유지됐다. 남은 5경기 결과와 관계없이 서울의 우승이 확정됐다.

서울이 K리그1 정상에 오른 것은 2016년 이후 10년 만이다. 전신인 안양 LG 시절을 포함하면 통산 7번째 우승이다. 김 감독에게도 지도자 생활 첫 K리그1 우승이라는 특별한 의미가 있다.

경기 후 우승 기자회견에 나선 김 감독은 가장 먼저 2024년 1월 3일을 떠올렸다. 그는 "2024년 1월 3일 이 자리에서 서울의 찬란했던 옛 영광을 되찾겠다, 3년 안에 우승하겠다고 이야기했던 것이 기억난다"라며 "감독으로서 많은 어려움을 이겨내고 우승했다는 것이 기쁘다. 무엇보다 팬들과의 약속을 지켰다는 점에서 더욱 기쁘게 생각한다"라고 소감을 밝혔다.

김 감독은 2024년 서울 지휘봉을 잡으며 명가 재건을 선언했다. 당시 서울은 2020년부터 2023년까지 4년 연속 파이널B에 머무르며 자존심을 구긴 상태였다. 부임 첫해 4위에 오르며 반등에 성공했지만, 지난해에는 6위로 내려앉았다. 성적 부진과 기성용의 이적 등을 둘러싼 논란 속에 팬들의 거센 야유를 받기도 했다.

그러나 김 감독은 흔들리지 않았다. 올 시즌을 앞두고 구단과 긴밀하게 소통하며 부족했던 포지션을 보강했고, 결국 3년 만에 우승 트로피를 들어 올렸다.

[서울=뉴스핌] FC서울 감독 부임 후 3년 만에 우승을 차지한 김기동 감독. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.24 wcn05002@newspim.com

김 감독은 "서울에 올 때부터 계획을 세웠다. 파이널A 진출과 아시아축구연맹 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출권 확보, 그리고 우승이라는 목표를 단계적으로 설정했다"라고 설명했다.

이어 "지난해에는 여러 이슈가 생기면서 팀이 흔들렸고 어려움도 많았다. 올해는 구단과 이야기를 많이 나누면서 꼭 필요했던 포지션을 보강해 팀의 척추 라인을 완성하고 싶었다"라고 돌아봤다.

그가 꼽은 변화의 중심에는 구성윤과 로스, 클리말라가 있었다. 김 감독은 "구성윤과 로스, 클리말라가 들어오면서 팀의 중심이 단단해졌다. 상대가 기존에 경험했던 축구와는 다른 축구를 보여줬고, 상대 팀들이 당황하는 모습도 있었다. 그런 부분들이 승리로 이어지면서 좋은 결과를 만들었다"라고 평가했다.

우승을 확정한 뒤 선수들에게 헹가래를 받은 순간도 잊지 못할 장면으로 남았다. 김 감독은 "구름 위에 떠 있는 기분이었다. 오랜만에 느끼는 감정이었고, 떨어지고 싶지 않았다"라며 웃었다. 이어 "이런 기분이 있기 때문에 계속 노력하는 것 같다. 내려오기 싫어서라도 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다"라고 말했다.

그러나 김 감독에게 이번 우승은 최종 목적지가 아니다. 그는 "선수 시절부터 감독이 된 지금까지 큰 틀에서 계획을 세우고 작은 목표들을 수정해 왔다. K리그1 우승도 제 계획 안에 있었던 목표"라며 "상당히 기쁘지만 이것이 끝은 아니다. 또 다른 목표를 위해 계속 나아가야 한다"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] FC서울 감독 부임 후 3년 만에 우승을 차지한 김기동 감독. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.24 wcn05002@newspim.com

최종 목표가 무엇이냐는 질문에는 "안 알려준다"며 웃은 뒤 "리그 2연패나 3연패, ACL 우승 등이 있을 수 있다. 중요한 것은 여기서 멈추지 않고 계속 발전하는 것"이라고 밝혔다.

우승을 함께 만든 선수들에 대한 고마움도 잊지 않았다. 김 감독은 "한 명을 뽑기가 정말 어렵다. 구성윤부터 클리말라까지 모든 선수에게 고맙다"라며 "주장과 부주장이 선수단과 생각을 공유하면서 팀을 하나로 만들어줬다. 경기장에서 노력해준 모든 선수에게 감사하다"라고 말했다.

특히 시즌 도중 해외로 이적한 송민규를 언급하며 애틋한 마음을 드러냈다. 김 감독은 "(송)민규는 올해 정말 좋은 모습을 많이 보여줬다. 중간에 떠나지 않았다면 더 일찍 우승할 수 있었을 것이라는 생각도 든다"라며 "감독으로서, 선배로서 조금 아쉬운 마음이 있다"라고 털어놨다.

이어 "우승 이후 (송)민규와 바로 영상통화를 했다. 머리를 서울의 상징색인 검은색과 빨간색으로 염색하겠다고 하더라. 민규도 지켜봐 달라"라며 웃었다.

지난 3년간 자신을 향했던 비판에 대해서도 담담하게 돌아봤다. 김 감독은 "감독이라는 자리는 결과가 좋지 않으면 비난을 받아야 한다. 팬들이 많아진 만큼 못할 때는 더 많은 야유를 받고, 잘할 때는 더 많은 칭찬을 받는다"라며 "그것이 감독의 위치라고 생각한다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] FC서울 감독 부임 후 3년 만에 우승을 차지한 김기동 감독. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.24 wcn05002@newspim.com

그러면서 "모든 비난도 결국 무언가를 이뤘을 때 하나의 서사가 된다고 생각한다. 앞으로도 계속 증명해야 한다"라고 강조했다.

가족을 향한 미안함과 고마움도 전했다. 김 감독은 "선수 때부터 지도자가 된 지금까지 아내에게 미안하다는 말을 더 할 수 없을 정도"라며 "예전에 제 삶의 98%가 축구이고 1%가 가족, 1%가 골프라고 이야기했더니 아내가 그 1%도 포기하겠다고 하더라"라고 웃었다.

이어 "지난 3년 동안 축구에만 매진했던 것 같다. 아내는 항상 제 편에서 지지해주고 좋은 조언을 해줬다. 정말 고맙고 사랑한다는 말을 전하고 싶다"라고 말했다.

이날 경기장에는 김 감독의 가족도 함께했다. 김 감독은 "2024년 인천과의 개막전에 왔다가 재미없다고 하면서 그 이후로 경기장에 오지 않았다. 오늘 처음 다시 왔다"라고 설명했다.

우승과 함께 관심이 쏠리는 것은 김 감독의 재계약 여부다. 김 감독과 서울의 계약은 올 시즌을 끝으로 만료된다. 김 감독은 당장의 재계약 여부보다는 구단이 앞으로 나아가야 할 방향이 중요하다고 강조했다.

[서울=뉴스핌] FC서울 감독 부임 후 3년 만에 우승을 차지한 김기동 감독. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.24 wcn05002@newspim.com

그는 "서울은 K리그를 주도해야 하는 구단이다. 앞으로 어떤 철학과 방향성을 가지고 나아갈지 정하는 것이 중요하다"라고 말했다.

이어 "린가드처럼 뛰어난 스타 선수를 영입해 관중을 모을 것인지, 팀을 잘 만들어 좋은 성적으로 팬들을 경기장에 오게 할 것인지 고민해야 한다. 구단과 그런 부분에 대해 계속 이야기하고 있다"라고 설명했다.

그러면서도 서울과의 동행을 이어가고 싶다는 뜻은 분명히 했다. 김 감독은 "서울에서 좋은 틀을 만들어놨다. 좋은 선수들과 함께하는 것도 기쁘게 생각한다"라며 "큰 변화가 없는 한 서울에서 오래하고 싶다는 생각은 지금도 변함없다"라고 밝혔다.

wcn05002@newspim.com