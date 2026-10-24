전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.24 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[격투기] '챔피언' 얀·'도전자' 드발리쉬빌리, 모두 계체량 통과…진정한 맞대결 남아

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 표트르 얀이 23일 메랍 드발리쉬빌리와 UFC 333에서 3차전을 치른다
  • 두 선수는 계체량에서 61.2kg을 기록하며 타이틀전 준비를 마쳤다
  • 알렉산더 볼카노프스키는 예블로예프를 상대로 페더급 9승에 도전한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=UFC 밴텀급(61.2kg) 챔피언 표트르 얀(33·러시아)이 1승 1패를 주고 받은 라이벌 메랍 드발리쉬빌리(35·조지아)와 3차전에 나선다. 지난해 12월 UFC 323에서 만장일치 판정승으로 드발리쉬빌리에게 타이틀을 빼앗은 지 10개월 만의 대결이다.

'노 머시(자비 없는)' 표트르 얀(20승 5패)과 '더 머신' 메랍 드발리쉬빌리(21승 5패)는 지난 23일(이하 한국시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 한 호텔에서 열린 계체량에서 61.2kg으로 타이틀전 체중을 맞췄다. 두 선수는 내일 에티하드 아레나에서 열리는 'UFC 333: 볼카노프스키 vs 예블로예프' 코메인 이벤트에서 격돌한다.

[서울=뉴스핌] 표토르 얀과 메랍 드발리쉬빌리가 지난 23일 아랍에미리트(UAE) 아부다비 한 호텔에서 열린 계체량 행사 전 분위기를 끌어올렸다. [사진=UFC]2026.10.24 willowdy@newspim.com

계체 행사에서 체중계에서 내려온 얀은 곧바로 드발리쉬빌리에게 달려가 두 주먹을 들고 파이팅 포즈를 취했다. 조지아 국기를 어깨에 걸치고 있던 드발리쉬빌리는 이를 내리고 오른손 주먹을 들어 응답했다.

도전자인 드발리쉬빌리는 "흥미진진한 경기가 될 거고, 새로운 챔피언이 탄생할 것"이라고 승리를 장담했다. 챔피언 얀 또한 "누가 최고 중 최고인지 보여주겠다"고 자신감을 드러냈다.

얀은 2020년 아부다비에서 열린 UFC 251에서 조제 알도를 꺾고 UFC 밴텀급 챔피언에 등극한데 이어 2021년에는 UFC 267에서 코리 샌드헤이건을 제압하고 밴텀급 잠정 챔피언에 올랐다.

얀은 "아부다비는 내게 최고의 장소다. 이번 주말 다시 한번 이 녀석을 박살내겠다"고 강조했다. 이에 도전자 드발리쉬빌리는 "아부다비는 내 영토고, 아부다비 사람들은 나를 사랑한다, 내가 왕이다"라고 반격했다.

챔피언은 도전자의 코를 부러뜨리겠다고 약속했다. 얀은 "팀이 세운 계획에 따라 우리는 정밀하게 '더 머신'의 모든 것을 분해할 것이다. 믿어달라, 내가 여기서 그의 코를 또 한 번 부러뜨려 주겠다"고 큰소리쳤다.

드발리쉬빌리는 "나는 죽을 각오로 싸운다. 다시 한번 챔피언이 돼 바쁘게 활동하겠다"고 목소리를 높였다.

[서울=뉴스핌] 알렉산더 볼카노프스키와 모프사르 예블로예프가 지난 23일 아랍에미리트 한 호텔에서 열린 계체량 행사 전 서로를 노려보고 있다. [사진=UFC] 2026.10.24 willowdy@newspim.com

한편 메인 이벤트에 출전하는 UFC 페더급(65.8kg) 챔피언 더 그레이트' 알렉산더 볼카노프스키(38·호주)와 도전자 모프사르 예블로예프(32·러시아)도 각각 65.5kg과 65.8kg으로 계체를 통과했다. 볼카노프스키(28승 4패)는 무패의 예블로예프(20승)를 상대로 UFC 페더급 타이틀전 9승 신기록을 노린다. 현재 조제 알도와 볼카노프스키가 8승으로 공동 1위에 올라 있다.

무대 중앙에서 마주 선 볼카노프스키와 예블로예프는 악수를 하며 서로에게 존중을 보였다. 도전자 예블로예프 "할 일은 다 했고, 할 말도 다 했다. 이제 나는 내가 지금까지 오랫동안 준비해온 일을 해내고자 한다"며 챔피언 등극을 다짐했다.

챔피언 볼카노프스키는 볼카노프스키 "이번 대회 메인과 코메인 이벤트에서 챔피언 vs 넘버원 컨텐더의 경기가 펼쳐진다. (타이틀전은) 마땅히 이렇게 돼야 한다. 여러분들을 위해 쇼를 펼쳐 보이겠다"고 말했다.

최근 출연한 영화 '스트리트 파이터' 조 분장을 하고 기자회견에 모습을 드러낸 볼카노프스키는 "예블로예프는 태클을 난사하지 못하고, 패닉 상태에서 펀치를 휘둘러야 하게 될 것이다. 타격에서 얼마나 위협적인지 어디 한번 보자"고 말했다.

이어 "내 스타일과 그의 스타일을 고려하면 나는 피니시를 거둘 수 있다고 생각하며, 꽤 이른 시간에 끝낼 수도 있다고 생각한다. 예블로예프의 기술은 상당수 내게 통하지 않을 것"이라고 자신했다.

예블로예프는 "볼카노프스키는 역사상 최고의 페더급 파이터다. 정상에 오르기 위해 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 출사표를 던졌다.

이어 "볼카노프스키가 무엇을 가져오든 다 해결할 수 있다. KO되고 싶다면 그렇게 만들어줄 것이다. 볼카노프스키가 내가 그를 테이크다운 할 수 없다고 하는데, 내가 원하는 것은 무엇이든 할 수 있단 걸 증명하겠다"고 강조했다.

한편 앞서 계체량에 통과한 선수들이 벌이는 'UFC 333: 볼카노프스키 vs 예블로예프'은 오는 25일 메인카드는 오전 3시, 언더카드는 1시부터 TVING에서 생중계된다.

willowdy@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한화, 김광삼 투수코치·진종길 코치 영입 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 한화 이글스가 김광삼 전 LG 트윈스 투수코치와 진종길 전 NC 다이노스 코치를 영입하며 류지현 신임 감독 체제의 코칭스태프 개편에 나섰다. 한화는 23일 김광삼 코치와 진종길 코치를 새롭게 영입했다고 밝혔다. 두 코치는 오는 30일부터 일본 미야자키에서 진행되는 마무리 훈련에 합류해 선수들을 지도할 예정이다. [서울=뉴스핌] LG 시절의 김광삼 투수코치. [사진=LG 트윈스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 김 코치는 류 감독과 LG에서 오랜 기간 호흡을 맞춘 지도자다. 신일고를 졸업한 뒤 1999년 LG에 입단해 2016년까지 선수 생활을 이어갔다. 은퇴 후인 2017년부터 LG에서 지도자 생활을 시작했다. 육성군 재활·투수코치와 2군 투수코치, 1군 불펜코치 등을 거쳐 2024년부터 올해까지 1군 메인 투수코치를 맡았다. 특히 류 감독과는 LG뿐 아니라 야구 국가대표팀에서도 감독과 투수코치로 호흡을 맞췄다. 김 코치는 이번 한화 합류로 선수와 지도자 생활을 통틀어 처음으로 LG가 아닌 구단에서 활동하게 됐다. 진 코치는 한화에서 선수 생활을 마친 인연이 있다. 부산고와 동의대를 졸업한 뒤 2000년 신인 드래프트에서 삼성 라이온즈의 지명을 받았고, 2005년 한화에서 현역 생활을 마무리했다. [서울=뉴스핌] NC 시절의 진종길 코치. [사진=NC 다이노스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 2007년 동의대에서 지도자 생활을 시작한 진 코치는 2013년부터 올해까지 NC에서 작전·수비·주루 코치 등을 역임했다. 한화는 앞서 류 감독을 새 사령탑으로 선임한 데 이어 두 코치를 영입하며 2027시즌을 위한 지도 체계 정비에 속도를 내고 있다. football1229@newspim.com 2026-10-23 17:07
사진
[날씨] 태풍 영향 제주·남부 중심 비 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 24일은 태풍 '참피' 북상 영향으로 제주도와 남부지방 중심으로 비가 내릴 전망이다.  23일 기상청에 따르면 오는 24일 중부지방은 구름이 많은 가운데 남부지방과 제주도에는 비가 내리겠다. 비가 내리는 13일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 우산을 들고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 오는 25일까지 예상 강수량은 광주·전남 20~60mm, 부산·울산·경남 20~60mm, 제주도 50~100mm(많은 곳 산지·중산간 150mm 이상)다. 아침 최저기온은 8~17도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 10도 ▲강릉 13도 ▲청주 14도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 16~21도로 예측된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 26도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다. 바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. gdy10@newspim.com 2026-10-23 17:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동