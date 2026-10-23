대형주에서 우주산업까지…한국거래소, ETF 3종 상장

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 23일 ETF 3종목을 27일 유가증권시장에 신규 상장한다고 밝혔다.
- 신규 상품은 국내 주식·채권, 미국 AI 플랫폼, 스페이스X 밸류체인에 투자한다.
- 3종목 상장으로 국내 ETF 상장종목 수는 1186개로 늘어난다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 삼성액티브자산운용, 하나자산운용, 브이아이자산운용의 상장지수펀드(ETF) 3종목을 오는 27일 유가증권시장에 신규 상장한다고 23일 밝혔다.
이번에 상장하는 상품은 ▲KoAct 코리아TOP5플러스채권혼합50액티브 ▲1Q 미국AI테크플랫폼TOP10 ▲FOCUS 스페이스X밸류체인 등이다.
삼성액티브자산운용의 'KoAct 코리아TOP5플러스채권혼합50액티브'는 국내 대형주 5~10종목과 국내 단기채 ETF·상장지수증권(ETN)에 각각 50%씩 투자하는 채권혼합형 액티브 ETF다. 비교지수는 'FnGuide 코리아 TOP5플러스 금융채권 혼합지수'다.
하나자산운용의 '1Q 미국AI테크플랫폼TOP10'은 미국 인공지능(AI) 모델·플랫폼 개발 기업과 클라우드·보안 등 관련 인프라 기업, AI 서비스를 상용화하는 에이전트 기업 등 10종목에 투자하는 패시브 ETF다. 기초지수는 'iSelect 미국AI테크플랫폼TOP10'이다.
브이아이자산운용의 'FOCUS 스페이스X밸류체인'은 스페이스X를 중심으로 형성된 민간 우주산업 공급망에 속한 국내외 기업에 투자하는 패시브 ETF다. 발사체·로켓, 위성통신, 우주 AI·데이터 인프라, 우주 탐사 인프라 등 관련 기업을 투자 대상으로 한다.
3개 상품의 총보수는 KoAct 코리아TOP5플러스채권혼합50액티브 0.4%, 1Q 미국AI테크플랫폼TOP10 0.49%, FOCUS 스페이스X밸류체인 0.465%다. 신탁원본액은 각각 80억원, 150억원, 80억원으로 예정돼 있으며 1좌당 가격은 모두 1만원이다. 신탁원본액과 가격은 상장 전날 최종 확정된다.
거래소는 운용비용과 구성종목 교체 등에 따라 지수성과와 ETF 운용성과 사이에 차이가 발생할 수 있다고 설명했다. 액티브 ETF는 운용능력에 따라 추적오차가 크게 발생할 수 있으며, 총보수 외에 매매비용 등 추가 비용이 발생할 수 있다.
이번 3종목이 상장되면 국내 ETF 상장종목 수는 총 1186개로 늘어난다.
dconnect@newspim.com