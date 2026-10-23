[LPGA] '이글 2개' 유해란, BMW 레이디스 챔피언십 2R 단독 선두

AI 핵심 요약beta
- 유해란이 23일 BMW 레이디스 챔피언십 2R서 선두로 도약했다
- 유해란은 이글 2개와 버디 4개로 8언더파 64타를 기록했다
- 김민선 등 국내 선수 4명이 톱10에 올라 우승 경쟁을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 세계랭킹 3위 유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십 둘째 날 이글 2개를 기록하는 등 하루에만 8타를 줄이며 단독 선두로 올라섰다.
유해란은 23일 전남 해남군 파인비치 골프링크스(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 보기 없이 이글 2개와 버디 4개를 기록하며 8언더파 64타를 쳤다.
1라운드에서 5언더파 67타를 기록했던 유해란은 중간 합계 13언더파 131타로 전날 공동 3위에서 단독 선두로 도약했다. 공동 2위 김민선과 로런 코글린(미국·이상 11언더파 133타)에게 2타 앞섰다.
올 시즌 LPGA 투어 메이저대회에서 두 차례 정상에 오른 유해란은 시즌 3승에 도전한다. 앞서 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메이저대회인 하이트진로 챔피언십에서도 우승해 이번 대회 정상에 오르면 올해 네 번째 우승컵을 들어 올린다.
이날 유해란은 2번 홀(파5)에서 두 번째 샷을 그린에 올린 뒤 이글 퍼트에 성공했다. 이어 6번 홀(파5)에서도 두 번째 샷을 그린에 안착시킨 뒤 이글을 낚으며 전반에만 4타를 줄였다.
후반에도 상승세는 계속됐다. 12번 홀(파5)과 13번 홀(파3)에서 연속 버디를 기록한 유해란은 17번 홀(파5)에서 한 타 더 줄였다. 마지막 18번 홀(파4)에서는 두 번째 샷을 홀 약 2m 거리에 붙인 뒤 버디 퍼트에 성공하며 단독 선두로 2라운드를 마쳤다.
KLPGA 투어에서 활동하는 김민선도 선두 경쟁에 뛰어들었다. 김민선은 이날 보기 없이 버디 8개를 기록하며 유해란과 함께 2라운드 최저타인 8언더파 64타를 작성했다.
중간 합계 11언더파 133타로 공동 2위에 오른 김민선은 올해 말 LPGA 투어 퀄리파잉 시리즈 참가를 준비 중이다. 이번 대회에서 우승하면 퀄리파잉 시리즈를 거치지 않고 LPGA 투어에 진출할 기회를 잡는다.
다른 국내 선수들 중 김민주가 중간 합계 9언더파 135타로 공동 6위에 자리했다. KLPGA 투어 상금과 신인상 포인트 선두인 김민솔은 박보겸과 함께 8언더파 136타로 공동 9위에 올랐다.
KLPGA 투어 소속 선수 4명이 2라운드까지 톱10에 진입하며 우승 경쟁을 이어갔다. 지난해 이 대회 우승자 김세영은 중간 합계 5언더파 139타로 양희영, 윤이나 등과 함께 공동 23위에 자리했다.
football1229@newspim.com