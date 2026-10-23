[2026AG] '세계 16위' 한국 휠체어럭비 금메달...세계 1위 일본 53-50 제압

AI 핵심 요약beta
- 한국 휠체어럭비 대표팀이 23일 일본을 꺾고 장애인아시안게임 금메달을 차지했다
- 한국은 세계 1위 일본과 접전 끝에 53-50으로 승리했다
- 한국은 지난해 은메달에 이어 이번 대회에서 정상에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 휠체어럭비 대표팀이 개최국 일본을 꺾고 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임 금메달을 차지했다. 세계랭킹 16위인 한국이 개최국 세계 1위 일본을 상대로 이변을 일으켰다.
한국은 23일 일본 아이치현 가리야 윙 아레나에서 열린 대회 휠체어럭비 결승에서 일본을 53-50(14-13 12-13 14-12 13-12)으로 제압했다.
박우철(경북장애인럭비협회)과 이성희(충북장애인럭비협회)를 앞세운 한국은 간판선수 하시모토 가쓰야가 건재한 일본을 상대로 경기 내내 치열한 접전을 펼쳤다.
한국은 1쿼터를 14-13으로 앞서며 기선을 제압했다. 그러나 2쿼터에서 일본에 12-13으로 밀리며 전반을 26-26 동점으로 마쳤다.
3쿼터에도 팽팽한 승부가 이어졌다. 한국은 14-12로 앞서며 40-38로 3쿼터를 마쳤다. 이어 4쿼터 초반 수비에 성공하며 점수 차를 4점까지 벌렸다.
이후 한국은 일본의 추격을 막아내며 리드를 지켰다. 마지막 쿼터에서도 13-12로 앞선 한국은 최종 점수 53-50으로 승리를 확정했다.
한국은 지난해 일본에서 열린 휠체어럭비챔피언십에서 은메달을 획득한 데 이어 이번 대회에서는 세계 최강 일본을 꺾고 금메달을 목에 걸었다.
휠체어럭비는 선수들이 공을 들고 상대 골라인을 넘으면 득점하는 팀 스포츠다. 각 팀은 4명의 선수가 코트에 나서며, 출전 선수들의 기능 등급 합계가 8점을 초과해서는 안 된다. 여자 선수가 출전하면 허용되는 기능 등급 합계에 0.5점이 추가된다.
기능 등급이 낮은 선수들은 주로 상대 공격을 저지하거나 동료의 이동 경로를 확보하는 역할을 맡는다. 기능 등급이 높은 선수들은 공격을 이끄는 만큼 선수들의 호흡과 전술적인 배치가 중요하다.
football1229@newspim.com